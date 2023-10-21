كريستيانو رونالدو يشكر جمهور النصر بعد رفعهم "إنترو" مميز له (فيديو)
قامت جماهير النصر السعودي بإعداد "إنترو" خاص بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، احتفالا بأرقامه القياسية التي حققها مع البرتغال، خلال مواجهة "العالمي" أمام ضمك، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
واحتوى "الإنترو" على صورة لرونالدو وكأنه بطل خارق على طريقة أبطال أفلام عالم "مارفل" وبجانب صورته رقم 200، وبادل رونالدو جماهير النصر التحية فور رفع الإنترو وبدا معجبا به للغاية.
وحقق رونالدو أرقاما قياسية رفقة المنتخب البرتغالي، بعدما كسر حاجز الـ200 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي.
وسجل رونالدو هدفا للبرتغال أمام أيسلندا ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أوروبا 2024، معززا رقمه القياسي كأفضل هداف دولي (123).
ويتواجد النصر في المركز الخامس بترتيب جدول الدوري السعودي، برصيد 19 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز العاشر بـ 10 نقاط.