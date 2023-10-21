كريستيانو رونالدو يشكر جمهور النصر بعد رفعهم "إنترو" مميز له (فيديو)

قامت جماهير النصر السعودي بإعداد "إنترو" خاص بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، احتفالا بأرقامه القياسية التي حققها مع البرتغال، خلال مواجهة "العالمي" أمام ضمك، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

واحتوى "الإنترو" على صورة لرونالدو وكأنه بطل خارق على طريقة أبطال أفلام عالم "مارفل" وبجانب صورته رقم 200، وبادل رونالدو جماهير النصر التحية فور رفع الإنترو وبدا معجبا به للغاية.