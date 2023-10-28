ترتيب الدوري السعودي: النصر يتخطى الفيحاء ويرتقي للمركز الثاني

حقق فريق النصر فوزا ثمينا على حساب نظيره الفيحاء، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ11 للدوري السعودي.

ويدين النصر بفوزه إلى نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 50 و61، والبرتغالي أوتافيو الذي سجل في الدقيقة 73.

هدف تاليسكا الأول جاء بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو للنجم البرازيلي على حدود منطقة جزاء الفيحاء ليسددها بيسراه في الشباك.