ترتيب الدوري السعودي: النصر يتخطى الفيحاء ويرتقي للمركز الثاني
حقق فريق النصر فوزا ثمينا على حساب نظيره الفيحاء، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ11 للدوري السعودي.
ويدين النصر بفوزه إلى نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 50 و61، والبرتغالي أوتافيو الذي سجل في الدقيقة 73.
هدف تاليسكا الأول جاء بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو للنجم البرازيلي على حدود منطقة جزاء الفيحاء ليسددها بيسراه في الشباك.
وجاء الهدف الثاني من رأسية رائعة لتاليسكا.
بينما سجل هدف الفيحاء حسين الشويش في الدقيقة 66.
ومع الدقيقة 73 أضاف أوتافيو الهدف الثالث للنصر من تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء الفيحاء.
بهذه النتيجة، وصل النصر للنقطة 25 محتلا المركز الثاني، خلف الهلال صاحب الصدارة برصيد 29 نقطة، فيما توقف رصيد الفيحاء عند النقطة 14 في المركز الثامن.