نجم الأهلي السعودي يرحل إلى البرازيل

استقر نجم النادي الأهلي السعودي على الرحيل من قلعة "الراقي" خلال سوق الانتقالات الصيفية، متوجهاً إلى الدوري البرازيلي، لينهي مسيرته مع الفريق الجداوي.

وجاء هذا الرحيل ضمن موجة من التغييرات شهدها الفريق خلال الفترة الحالية، حيث سبق أن غادر البرازيلي روبرتو فيرمينو متجهاً إلى السد القطري.

بينما انتقل الإسباني غابرييل فيغا لاعب وسط الفريق إلى بورتو البرتغالي.

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رحيل نجم الفريق إلى البرازيل

وفي الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لموسم حافل يتضمن منافسات كأس السوبر السعودي، وطموحاً بالحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى المنافسة على لقب دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، كشفت مصادر عن حصول اللاعب البرازيلي أليكساندر غوميز على الضوء الأخضر من إدارة النادي للرحيل.

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وأوضحت المصادر أن أليكساندر غوميز سيُكمل مسيرته الكروية مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

ووافقت إدارة الأهلي على بيع عقد أليكساندر ليُغلق مسيرته مع الفريق السعودي.