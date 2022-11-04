منتخب ألمانيا بقيادة فليك يمثل لغزا لكنه يسعى للتعويض في كأس العالم

دائما ما تكون ألمانيا ضمن المرشحين للفوز باللقب في البطولات الدولية، لكن عندما يدخل فريق المدرب هانز فليك أرض الملعب في قطر، سيكون بوسع القليل من الأشخاص التنبؤ بمسيرته في كأس العالم لكرة القدم.

والمدرب، الذي تولى المسؤولية العام الماضي بعد فترة 15 عاما قضاها سلفه يواكيم لوف في المنصب، ليس غريبا على كأس العالم حيث كان مساعدا لمدرب ألمانيا خلال الفوز باللقب العام 2014، وهو الرابع لألمانيا في كأس العالم.