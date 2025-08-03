رسميا.. نجم بايرن ميونخ يرحل إلى الدوري الإنجليزي

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع اللاعب البرتغالي جواو بالينا نجم فريق بايرن ميونخ الألماني.

وبحسب بيان رسمي صادر عن السبيرز فإن بالينا وقع عقداً لمدة موسم على سبيل الإعارة قادماً من بايرن ميونخ.

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وقال البيان: "يسعدنا الإعلان عن انضمام جواو بالينا إلى صفوف فريقنا في الموسم الجديد على سبيل الإعارة بشرط الحصول على تصريح العمل مع وجود بند يسمح بشراء عقده عقب نهاية الموسم".

وبدأ لاعب وسط بايرن ميونخ صاحب الـ30 عاماً مسيرته الاحترافية في نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي وانضم للفريق الأول في يناير 2017.

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واكتسب بالينا خبرات مميزة خلال فترة إعارته إلى أندية موريرينسي، وبيلينينسيس، وبراغا في البرتغال قبل العودة إلى لشبونة عام 2020، وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري بعد غياب 19 عاماً في موسم 2020-2021.

ولعب بالينا في الدوري الإنجليزي من قبل بقميص فولهام عام 2022، وخاض 79 مباراة وسجل 8 أهداف قبل رحيله إلى بايرن ميونخ في يوليو 2024.

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وعلى الصعيد الدولي، شارك لأول مرة مع منتخب البرتغال الأول عام 2021، ومنذ ذلك الحين شارك خلال 34 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وشارك في بطولتي أمم أوروبا 2020 و2024، وكأس العالم 2022، وكان ضمن تشكيلة البرتغال التي فازت بدوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي.