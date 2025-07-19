3 عروض أوروبية كبرى لنجم النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن إيمريك لابورت، نجم النصر السعودي، تلقى 3 عروض للرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبات لابورت على أعتاب الرحيل عن النصر، في ظل رغبة مشتركة بين اللاعب والنادي بإنهاء العلاقة التعاقدية قبل موعدها المحدد في صيف 2026، وسط اهتمام جاد من 3 أندية لضمه.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن أتلتيكو بلباو الإسباني، ومارسيليا وموناكو الفرنسيين، أبدوا رغبتهم في التعاقد مع لابورت مع تحملهم نصف راتبه، والنصف الآخر على النصر، لكن إدارة النادي العاصمي رفضت ذلك، واشترطت رحيل المدافع الإسباني دون تحمل أي تبعات مالية جراء الانتقال.

وكان لابورت التحق أخيرًا بتدريبات النصر استعدادًا للموسم الجديد، بانتظار حسم مصيره، إذ لا يمانع المدرب الجديد جورجي جيسوس رحيله، تاركًا القرار النهائي لإدارة النادي، مع إدراكه التام بأن رحيل المدافع المخضرم سيُعوض بصفقة في المركز نفسه.

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ورغم رغبة لابورت في الرحيل، فإن النصر لا يعتزم التخلي عنه بسهولة، إذ كان قد دفع قرابة 27 مليون يورو للتعاقد معه من مانشستر سيتي، ومنحه راتبًا سنويًا ضخمًا يفوق 21 مليون يورو، ما يعني أن أي صفقة محتملة ستتطلب مفاوضات ثلاثية معقدة بين الأطراف.

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كما اقترب نادي النصر من الإعلان بشكل رسمي عن ضم السلوفاكي دافيد هانكو مدافع فينورد الهولندي؛ ما يعني فتح الباب أمام رحيل لابورت بالسعر المناسب.

ومنذ قدومه من مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2023، لعب لابورت 69 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفاً واحداً.