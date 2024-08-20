أعلن نادي القادسية اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدافع الإسباني الواعد كارلوس خيمينيز في أحدث صفقة يبرمها النادي الصاعد حديثا للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لكنه قال على منصة إكس "قلب الدفاع الموهوب صار فارسًا.. من الدوري الإسباني للخُبر (مقر النادي) .. خيمينيز قدساوي إلى 2029".

وكان النادي تعاقد في وقت سابق هذا الشهر مع المدافع جاستون ألفاريز قادما من خيتافي الإسباني.

وأجرى القادسية، المملوك لشركة أرامكو، صفقات كبرى منذ عودته لدوري الأضواء.

وتعاقد القادسية مع ناتشو فرنانديز قائد ريال مدريد الإسباني وبيير-إيمريك أوباميانغ قادمًا من مارسيليا الفرنسي بعد رحلة احترافية طويلة شهدت الدفاع عن ألوان برشلونة الإسباني وآرسنال الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني.

وانضم الفريق السعودي مع حارس مرمى منتخب بلجيكا كوين كاستيلز بجانب الأرجنتيني إيزيكيل فرنانديز لاعب وسط بوكا جونيورز والمكسيكي جوليان كوينينيز مهاجم كلوب أمريكا والأوروغوياني نايتان فرنانديز لاعب وسط كالياري.

وعلى صعيد اللاعبين المحليين، تعاقد القادسية مع علي هزازي لاعب الاتفاق وحسين القحطاني لاعب الشباب وقاسم لاجامي مدافع الفتح ومحمد قاسم لاعب النصر.

ويستضيف القادسية منافسه الفتح في مستهل مبارياته بالدوري السعودي يوم الجمعة المقبل.