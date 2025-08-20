شخصية البطل.. من "المتألق" الذي أبهر جمهور الأهلي السعودي أمام القادسية؟

يواصل النادي الأهلي، بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله جذب الأنظار بأدائه الرائع، وإصراره على تقديم الأفضل والتتويج بالعديد من الألقاب داخل أرض الملعب.

ونجح المدرب الشاب الذي يمتلك خبرة أوروبية، في قيادة فريقه إلى التأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعد فوزه مساء اليوم على القادسية، بنتيجة 5/1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب هونغ كونغ.

وبعد المباراة تغنت جماهير الأهلي، والإعلاميون، على مواقع التواصل الاجتماعي بالمدرب الألماني بعد فوزه الساحق أمام القادسية.

وسيلتقي الأهلي نظيره النصر الذي فاز على الاتحاد مساء أمس، في المواجهة النهائية، يوم السبت المقبل الموافق 23 من أغسطس الجاري.

وعلق الإعلامي والصحافي الرياضي "وليد سعد": "بداية موفقة لسيد المدربين ماتياس يايسله في مشوار كأس السوبر السعودي، بعدما قاد ‎الأهلي لتحقيق أكبر نتيجة في تاريخ البطولة بالفوز على القادسية بخماسية تاريخية، ألف مبروك الفوز، وعقبال تحقيق اللقب بإذن الله ".

وقال أحد المغردين: "أعظم تعاقد في تاريخ النادي الأهلي السيد ماتياس يايسله، منذ اليوم الأول وأنا مؤمن فيك، وأرى عملك وشغفك، وأراك يوميًا داخل النادي صبح، وليل لقد أعدتنا للمنافسة ومن الباب الكبير".

وكتب حسام القحطاني: "في كل مرة يثبت أنه المدرب الأفضل للأهلي، الشكوك تتكرر ويحطمها دائمًا، الأهلي لديه السيد ماتياس يايسله".

وأشار الصحفي بندر الزايدي إلى المدرب الألماني قائلاً: "شخصية بطل بكل تفاصيلها ظهرت اليوم في هونغ كونغ، بطل القارة يضرب بخماسية بأقل مجهود، ماتياس يايسله يقدم لنا ‎الأهلي بشكل مختلف".