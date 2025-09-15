موقف إمام عاشور من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك

كشف مصدر عن موقف إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، من المشاركة أمام الزمالك في مباراة قمة الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم 29 سبتمبر الجاري في مباراة القمة.

وتم نقل إمام عاشور إلى المستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة، عقب مشاركة اللاعب في مباراة إنبي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، أمس الأحد.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن إمام عاشور اشتكى من آلام حادة في منطقة البطن، وأن اللاعب يخضع حاليًا لسلسلة من الفحوص الشاملة والتحاليل الطبية لتحديد أسباب هذه الآلام وتشخيص حالته بشكل دقيق.

وأكد أن البروتوكول الطبي يقضي ببقاء عاشور في المستشفى لثلاثة أيام قادمة على الأقل تحت الملاحظة.

موقف إمام عاشور

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن إمام عاشور لاعب الفريق سيغيب عن الأهلي مدة تصل إلى أسبوعين.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": إمام تبين إصابته بفيروس A بعد إجراء الفحوص الطبية.

وتابع أن فيروس A معدٍ؛ لذلك يتواجد تحت الملاحظة الطبية لمدة 3 أيام في المستشفى لمتابعة حالته.

وأتم أنه حتى هذه اللحظة لم تستقر حالة إمام عاشور الصحية ويتواجد تحت الملاحظة.

وفي حالة غياب إمام عاشور لمدة أسبوعين، لن يستطيع اللحاق بمباراة الزمالك في قمة الدوري المصري.