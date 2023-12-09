سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفًا لفريقه ليفربول في شباك نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل ملاحقة النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي.

وتقدم كريستال بالاس أولاً عن طريق جون فيليب ماتيتا من ضربة جزاء في الدقيقة 57، ليتعادل "صلاح" في الدقيقة 76 من الشوط الثاني.

ووصل "صلاح" إلى الهدف رقم 11 ليأتي في الوصافة خلف هالاند صاحب الـ14 هدفًا في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.