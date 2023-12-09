ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفًا لفريقه ليفربول في شباك نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل ملاحقة النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي.
وتقدم كريستال بالاس أولاً عن طريق جون فيليب ماتيتا من ضربة جزاء في الدقيقة 57، ليتعادل "صلاح" في الدقيقة 76 من الشوط الثاني.
ووصل "صلاح" إلى الهدف رقم 11 ليأتي في الوصافة خلف هالاند صاحب الـ14 هدفًا في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.
كما أن محمد صلاح وصل إلى الهدف رقم 150 خلال مسيرته في البريميرليغ ليصبح اللاعب رقم 11 الذي يصل إلى هذا العدد من الأهداف في تاريخ البطولة.
كما وصل "صلاح" إلى الهدف رقم 200 خلال مسيرته مع ليفربول، ليصبح خامس لاعب عبر تاريخ "الريدز" يسجل 200 هدف بقميص النادي في جميع المسابقات، حيث سجل إيان راش (346)، و روجر هانت (285)، و جوردون هودجسون (241)، و بيلي ليدل (228).
ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر، بينما كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.