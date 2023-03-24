بيلد تكشف أسباب خلاف بايرن ميونخ وناغلزمان

وأكدت أن خسارة صدارة الدوري الألماني لصالح بروسيا دورتموند، ليس السبب الأساسي في رحيل ناغلسمان رغم أنه كان سببا في قرار الانفصال.

ووفقا لما قالته "بيلد" فإن السبب الأول لقرار إقالة ناغلسمان هو خلافاته مع اللاعبين، رغم أن إدارة بايرن ميونخ تعتبر الفوز بلقب الدوري الألماني التزاما مهما لأي مدرب في الفريق.

وخسر بايرن ميونخ 1/2 أمام باير ليفركوزن قبل فترة التوقف الدولي ليتراجع إلى المركز الثاني خلف بروسيا دورتموند في ترتيب الدوري الألماني، حيث يملك النادي البافاري 52 نقطة ويتأخر بنقطة وحيدة عن دورتموند.

ومن المقررر أن يلعب بايرن ميونخ مع بروسيا دورتموند يوم 1 أبريل على أن يلعب بعدها البايرن مع فرايبورغ في ربع نهائي الكأس ثم مع فرايبورغ أيضا في الدوري الألماني قبل مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.