ليون يتخذ خطوة رسمية تجاه سعيد بن رحمة

أعلن نادي ليون الفرنسي، تفعيل بند شراء النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، ليضم اللاعب بشكل دائم.

وأصدر النادي الفرنسي بيانًا رسميًا، عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، قال فيه إنه فعّل بند شراء بن رحمة بقيمة 14.4 مليون يورو من فريق وست هام يونايتد الإنجليزي.

وقال ليون في بيانه إنه ضم سعيد بن رحمة بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، ينتهي في 30 يونيو 2027 مع وجود خيار تمديد عامًا إضافيًا.