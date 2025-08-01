استلم الملفات.. جون إدوارد يقتحم صراع زيزو والزمالك

دخل جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بشكل مباشر في ملف الأزمة الدائرة بين النادي الأبيض وأحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق السابق والنجم الحالي للغريم التقليدي الأهلي.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن وجه الفريق القانوني للزمالك اتهامات خطيرة إلى نظيره الأهلي، باتهامه بـ"التورط في تحريض اللاعب على التمرد وترك الفريق في توقيت حرج"، وذلك خلال جلسة استماع رسمية عقدتها لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم للنظر في شكوى النادي ضد زيزو، منتصف يوليو الماضي.

وتأتي هذه الجلسة في إطار الصراع القانوني بين الطرفين، حيث تقدم اللاعب سابقًا بشكوى ضد الزمالك لاستخلاص مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تبلغ قيمتها 82 مليون جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى مكافأة بطولة كأس مصر وفقًا للائحة الفريق.

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والد زيزو: "لن نتنازل عن الحقوق"

وفي تصريحات مثيرة للتليفزيون المصري، قال والد زيزو: "ابني له 82 مليون جنيه مستحقات متأخرة عند الزمالك، ولن نتنازل عنها مهما تطلب الأمر، وسنلجأ لكل الوسائل الإجرائية والقضائية".

وأضاف: "زيزو لم يبخل بأي جهد حتى آخر يوم له في النادي، وهذه المستحقات تعود للمواسم السابقة وليس الموسم الأخير فقط".

وردًا على اتهامات الزمالك بتغيب اللاعب عن المران، قال الوالد: "لدينا مستندات تثبت أن هناك تهديدات وأسبابًا منعتنا من الحضور، ولا يحق للزمالك تغريمنا".

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جون إدوارد يتولى الملف

وأكدت مصادر أن إدوارد، الذي تولى منصب المدير الرياضي مؤخرًا، سيتولى بنفسه مواجهة زيزو ووالده رسميًا وقانونيًا.

وأوضحت المصادر أن جون إدوارد حصل على نسخ رسمية من جميع التحويلات المالية السابقة التي تم إرسالها إلى حساب اللاعب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق النادي.