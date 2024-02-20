ماركا تحتفي بتوقيع مبابي لريال مدريد بغلاف تاريخي (صورة)

ونشرت صحيفة ماركا غلافًا ضمَّ كلَّ الأخبار التي نشرتها عبر يوميتها الورقية مع عنوان :"تم التوقيع، مبابي لاعبًا في ريال مدريد حتى 2029".

ولاقى غلاف ماركا انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من إصداره.

ويحاول ريال مدريد التعاقد مع كيليان مبابي منذ أن كان يلعب في موناكو قبل 7 سنوات تقريبًا، إذ مرَّت الصفقة بمنعطفات كثيرة للغاية.