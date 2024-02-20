ماركا تحتفي بتوقيع مبابي لريال مدريد بغلاف تاريخي (صورة)
احتفت صحيفة ماركا، المقربة من نادي ريال مدريد الإسباني، بتوقيع كيليان مبابي بإصدار غلاف تاريخي حول الصفقة.
وقالت صحيفة ماركا أمس الإثنين، إن مبابي وقَّع عقدًا مع ريال مدريد يسمح له بارتداء قميص النادي حتى 2029.
ونشرت صحيفة ماركا غلافًا ضمَّ كلَّ الأخبار التي نشرتها عبر يوميتها الورقية مع عنوان :"تم التوقيع، مبابي لاعبًا في ريال مدريد حتى 2029".
ولاقى غلاف ماركا انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من إصداره.
ويحاول ريال مدريد التعاقد مع كيليان مبابي منذ أن كان يلعب في موناكو قبل 7 سنوات تقريبًا، إذ مرَّت الصفقة بمنعطفات كثيرة للغاية.
وقالت صحف فرنسية إن مبابي أبلغ نادي باريس سان جيرمان بالفعل أنه سيغادر النادي بنهاية عقده الموسم الجاري، إذ لم ينف النادي تلك الأخبار أو يؤكدها.
وحسب التقارير، فإن مبابي أتم اتفاقه على كافة بنود التعاقد مع ريال مدريد.
وحسب العقد الجديد سيلعب كيليان مبابي لريال مدريد العام المقبل، إذ سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق، متخطيًا جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور.