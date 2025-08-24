هجوم شديد على فلورنتينو بيريز: غير متزن ويبحث عن مصلحته الشخصية

كتب: نور الدين ميفراني

وجّه الصحفي بيدرو موراتا هجومًا شديدًا ضد رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، في مقال بصحيفة "ماركا"؛ بسبب موقفه من مباراة برشلونة وفياريال المقررة في ميامي الأمريكية.

وعلى الرغم من إشادة الصحفي برئيس ريال مدريد، لكنه اعتبر أن بعض قراراته غير مفهومة ومزاجية ويفكر غالبًا في مصلحته، واتخذ قرارات طفولية مثل عدم حضور حفل الكرة الذهبية وعدم بيع رودريغو في الوقت المناسب وموقفه من مباراة ميامي.

واعتبر الصحفي أن فلورنتينو بيريز يهاجم مباراة ميامي بين برشلونة وفياريال لكونها تمنح أفضلية تنافسية لغريمه التقليدي، ويسعى لمقاضاة خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني مرة أخرى أمام المجلس الأعلى للرياضة، رغم كون المتضرر الحقيقي هو فريق فياريال الذي سيلعب المباراة خارج أرضه.

واحتج رئيس ريال مدريد لدى الجميع: المجلس الأعلى للرياضة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، ولم يكن ينقصه سوى رفع شكوى للفاتيكان.

وأكد الصحفي أن القرار عبثي، قائلا: "مباراة في ميامي تمنح منافسه التقليدي أفضلية، لكن الرئيس نفسه ساعد على منح برشلونة مبلغ 517 مليون يورو من صندوق "سكيت ستريت" الشريك التجاري لريال مدريد مقابل 25% من حقوق البث التلفزيوني لمدة 20 سنة".

وساعد فلورنتينو بيريز خوان لابورتا رئيس برشلونة عبر دعمه بمبلغ كبير حتى لا يوقع برشلونة مع صندوق CVC والدوري الإسباني، وهي معركة أخرى ضد تيباس، وأيضًا لإرضاء لابورتا ومنعه من الانسحاب من دوري السوبر.

حدث كل هذا في يوليو 2022، وفي موسم 2022/2023، فاز برشلونة بالدوري الإسباني من ريال مدريد بتلك الـ 517 مليون يورو وبخدعة بيع 49% من استوديوهات برشلونة مقابل 200 مليون لشركات وهمية مختلفة.

خدعة سرعان ما انكشف زيفها ولم يُبلغ عنها فلورنتينو بيريز أيضًا. في صيف 2022، بتلك الـ 517 مليون يورو و200 مليون يورو من ذراع استوديوهات برشلونة، تمكن من استخدام اللعب النظيف للتعاقد مع ثلاثة لاعبين كانوا ولا يزالون أساسيين: ليفاندوفسكي ورافينيا وكوندي، بالإضافة إلى كريستنسن وكيسي.

قبل خمسة أشهر، تعاقدوا مع فيران توريس، وبعد ستة أشهر، تعاقدوا مع إينيغو مارتينيز في صفقة انتقال حر. جميعها من توقيع ماتيو أليماني، الذي بنى الفريق الذي لا يزال برشلونة يعتمد عليه حتى اليوم للفوز بالألقاب.

لم ينطق فلورنتينو بيريز بكلمة واحدة عن فضيحة تسجيل أولمو الموسم الماضي، فقد التزم الصمت مثل الراهبة. لماذا؟ لم يكتفِ بالصمت، بل رأى أنها فكرة جيدة ودعمها، إنه راضٍ عن حيل برشلونة وخداعه تلو الخدعة، والفوز بالألقاب بأموال فلورنتينو بيريز أو بصمته المتواطئ.

في المواسم الثلاثة الماضية، فاز برشلونة بلقبين من أصل ثلاثة ألقاب في الدوري، بمساعدة فلورنتينو بيريز التي لا تقدر بثمن.

في المقابل، خوان لابورتا رئيس برشلونة على انفراد، يُحضّر النقانق ويشجب الجميع، بما في ذلك ريال مدريد. كل ما ينقص لابورتا هو أن يمنح فلورنتينو شارة برشلونة الذهبية وأن يقبلها، حتى يكتمل المشهد.

كراهية فلورنتينو بيريز لخافيير تيباس وهوسه بدوري السوبر أقوى من إصراره على عدم مساعدة غريمه التاريخي، ويبدو أن جماهير ريال مدريد لا تُبالي أيضًا، ولكن لو هزمهم برشلونة أيضًا في الدوري الإسباني، الذي بدأ لتوه، لكان لدى فلورنتينو وريال مدريد وجماهير ريال مدريد عذر: تيباس هو المسؤول عن لعب مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي.