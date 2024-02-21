الهلال يعلن غياب محمد البريك أسبوعين للإصابة
أعلن نادي الهلال السعودي تعرض لاعبه محمد البريك لإصابة في العضلة الخلفية، وغيابه أسبوعين.
واستُبدل البريك في الدقيقة 50، بعد إصابته في مباراة فريقه أمام الرائد في الفوز 3-1، الأحد الماضي.
وقال الهلال، عبر حسابه على منصة "إكس": "أوضحت الفحوصات تعرض اللاعب محمد البريك لإصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين".
وخاض البريك، الذي يلعب في مركز الظهير، 29 مباراة في جميع المسابقات مع فريقه هذا الموسم.
ويستعد الهلال لمواجهة سيباهان الإيراني بعد غد الخميس، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما فاز ذهابا 3-1 خارج ملعبه.
ويتصدر فريق المدرب جورجي جيسوس ترتيب الدوري المحلي برصيد 56 نقطة، بفارق سبع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.