الهلال يعلن غياب محمد البريك أسبوعين للإصابة

واستُبدل البريك في الدقيقة 50، بعد إصابته في مباراة فريقه أمام الرائد في الفوز 3-1، الأحد الماضي.

وقال الهلال، عبر حسابه على منصة "إكس": "أوضحت الفحوصات تعرض اللاعب محمد البريك لإصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين".

وخاض البريك، الذي يلعب في مركز الظهير، 29 مباراة في جميع المسابقات مع فريقه هذا الموسم.