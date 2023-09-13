شعار فرقة "رولينغ ستونز" سيظهر على قميص برشلونة في مواجهة الكلاسيكو المقبلة

كشفت إذاعة "RAC1"، أن نادي برشلونة سيضع شعار إحدى الفرق الأكثر شهرة في تاريخ موسيقى "الروك"، وهي فرقة "Rolling Stones" على قميصه في مباراة الكلاسيكو المقبلة ضد ريال مدريد، التي ستجمعهما يوم 29 أكتوبر المقبل، بالملعب الأولمبي في "مونتغويك".

وسيظهر شعار "الفم" للفرقة الموسيقية الشهيرة بدلا من شعار شركة "Spotify" على قميص البارسا.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يغير فيها برشلونة الشعار على قميصه في مواجهات الكلاسيكو، فقد ارتدى من قبل شعار "البومة"، الخاص بالمغني الكندي العالمي دريك، وأيضا شعار "Motomami" للمغنية الإسبانية روزاليا.