شعار فرقة "رولينغ ستونز" سيظهر على قميص برشلونة في مواجهة الكلاسيكو المقبلة
كشفت إذاعة "RAC1"، أن نادي برشلونة سيضع شعار إحدى الفرق الأكثر شهرة في تاريخ موسيقى "الروك"، وهي فرقة "Rolling Stones" على قميصه في مباراة الكلاسيكو المقبلة ضد ريال مدريد، التي ستجمعهما يوم 29 أكتوبر المقبل، بالملعب الأولمبي في "مونتغويك".
وسيظهر شعار "الفم" للفرقة الموسيقية الشهيرة بدلا من شعار شركة "Spotify" على قميص البارسا.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يغير فيها برشلونة الشعار على قميصه في مواجهات الكلاسيكو، فقد ارتدى من قبل شعار "البومة"، الخاص بالمغني الكندي العالمي دريك، وأيضا شعار "Motomami" للمغنية الإسبانية روزاليا.
وقال برشلونة في بيان رسمي، وقتها، إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده الهادفة إلى الجمع بين كرة القدم والموسيقى، بعد أن تمت الشراكة مع سبوتيفاي، ليكون التطبيق الأشهر في عالم الموسيقى راعي النادي الكتالوني مقابل 280 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات، كما تم تغيير اسم ملعب برشلونة إلى "سبوتيفاي كامب نو".
وسيكون موعد الكلاسيكو الأول بين برشلونة وريال مدريد، يوم 29 أكتوبر، بينما يقام كلاسيكو الإياب على أرضية ملعب "سانتياغو بيرنابيو" معقل الميرنغي يوم 21 أبريل 2024.
ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا برصيد 10 نقاط (من 3 انتصارات وتعادل)، بينما يحتل ريال مدريد الصدارة بـ12 نقطة.