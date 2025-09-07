انتقدت زيزو بشدة وسخرت منه.. من هي المثيرة للجدل مي حلمي؟

تصدر اسم الإعلامية مي حلمي أحاديث الجماهير خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، فرغم تشجيعها المعروف للنادي الأهلي المصري، فإنها لم تتوانَ عن إطلاق تصريحات نارية ضد أحمد سيد "زيزو"، المنتقل حديثًا لصفوف الفريق الأحمر قادمًا من الغريم التقليدي، الزمالك، في صفقة انتقال حر.

ووجهت مي حلمي عبر حسابها على منصة "إنستغرام" انتقادًا لاذعًا لـ"زيزو" بسبب أدائه المتراجع مع منتخب مصر في مواجهة إثيوبيا الأخيرة ضمن تصفيات كأس العالم 2026، والتي شهدت امتعاض اللاعب من مدربه حسام حسن لاستبداله في الشوط الثاني.

أخبار ذات علاقة أبو 100 مليون.. إعلامية مصرية تسخر من زيزو (صورة)

وقللت مي حلمي من القيمة المالية الضخمة التي انتقل بها "زيزو" للأهلي، متسائلة هل هذا هو اللاعب الذي دفع فيه "100 مليون جنيه؟"، كما انتقدت طريقة لعب منتخب مصر، قائلة إن حسام حسان ما زال يلعب بعقلية قديمة وعليه تطوير أفكاره وأدواته مع الفراعنة.

وحقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أخبار ذات علاقة كأهلاوية لن أحبك أو أثق بك.. مي حلمي تصعق زيزو (صور)

بهذا الانتصار رفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد المنتخب الإثيوبي عند 6 نقاط بالمركز الخامس.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو، في المباراة المقبلة، يوم الثلاثاء المقبل، في مواجهة مهمة، حيث سيقود الفوز بها الفراعنة للتأهل للمونديال.

من مي حلمي؟

ويعرف عن مي حلمي إثارتها للجدل والدخول في معارك قوية، رغم تقديمها عدة برامج رياضية، لكنها دائمًا ما تشتبك مع أي شخصيات فنية أو رياضية جدلية، وهاجمت من قبل الفنانة بسمة بوسيل بسبب علاقتها مع زوجها السابق الفنان تامر حسني.

واكتسبت مي حلمي خلال السنوات القليلة الماضية، شعبية كبيرة في الوسط الرياضي المصري؛ ما جعل الكثير من الجماهير يبحثون بشكل دائم ومستمر للاطلاع على أخبارها بشكل مستمر، وكافة التفاصيل المرتبطة بحياتها الشخصية.

وولدت مي حلمي في حي المعادي، في الـ18 من فبراير سنة 1990، وشهدت خطواتها الأولي حالة من الارتباك، إذ تحمّست للتمثيل تارة، وللعمل في مجال السياحة تارة أخرى، لذا درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، تم درست الإرشاد السياحي.

وبدأت مي مشوارها الإذاعي، في عام 2013، عبر تقديمها برنامج حلمي مع مي حلمي، بالإضافة إلى تقديمها برنامج "ما تسمعش وبس" عبر راديو 9090.

كما قامت بتقديم العديد من البرامج الرياضية، على شاشات التلفزيون، حيث عملت في قناة النهار رياضة، وأون تايم سبورت، بالإضافة إلى العمل في قناة الحدث اليوم وتقديم برنامج "الحكم".

ويعد الحدث الأكثر إثارة للجدل في حياتها الشخصية، هو ارتباطها بالمطرب محمد رشاد بعد قصة حب جمعت بينهما؛ ما جعلهما يعلنان عن حفل الزفاف، الذي كان من المقرر أن يكون في أكتوبر 2018، لكن قبل إتمام حفل الزفاف بوقت قصير، حدث خلاف بينهما؛ ما أدى إلى الانفصال سريعًا.