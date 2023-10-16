دي لافوينتي بعد تأهل إسبانيا ليورو 2024: حققنا تقدمًا استثنائيًّا خلال الأشهر الأخيرة

قال لويس دي لافوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، بعد فوز فريقه 1-صفر على النرويج وضمانه التأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2024، مساء الأحد، إن فريقه حقق تقدمًا "استثنائيًّا" خلال الأشهر الأخيرة.

وبعد الخروج من دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر، وهو ما تسبب في الاستغناء عن خدمات المدرب السابق لويس إنريكي، خسر منتخب إسبانيا 2-صفر أمام اسكتلندا في مارس/ آذار الماضي ليطرح البعض تساؤلات بشأن مستقبل دي لافوينتي رغم أنها كانت مباراته الثانية فقط على رأس الجهاز الفني للمنتخب.

لكن إسبانيا بعد ذلك فازت في أربع مباريات متتالية في التصفيات الأوروبية وأحرزت 16 هدفًا بينما حافظت على نظافة شباكها في أخر ثلاث مباريات. كما فازت أيضًا بدوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي.