برناردو سيلفا يكشف سبب رفضه الانتقال إلى الدوري السعودي

اعترف برناردو سيلفا بأنه فكر في الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في السوق، الصيفي الماضي، لكنه قرر البقاء في مانشستر سيتي لأنه "لا يريد الاستسلام" عن اللعب على أعلى مستوى في كرة القدم الأوروبية.

وكان اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مرتبطًا بشكل كبير بالانتقال إلى السعودية، الصيف الماضي، كما ارتبط بالانتقال لباريس سان جيرمان وبرشلونة.

ووقع سيلفا في النهاية على عقد جديد سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى العام 2026، لكنه كشف أن الاهتمام السعودي كان جذابًا، ومع ذلك، فإن فرصة مواصلة اللعب في منافسات النخبة الأوروبية تفوق الحوافز المالية المعروضة.