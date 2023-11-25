برناردو سيلفا يكشف سبب رفضه الانتقال إلى الدوري السعودي
اعترف برناردو سيلفا بأنه فكر في الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في السوق، الصيفي الماضي، لكنه قرر البقاء في مانشستر سيتي لأنه "لا يريد الاستسلام" عن اللعب على أعلى مستوى في كرة القدم الأوروبية.
وكان اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مرتبطًا بشكل كبير بالانتقال إلى السعودية، الصيف الماضي، كما ارتبط بالانتقال لباريس سان جيرمان وبرشلونة.
ووقع سيلفا في النهاية على عقد جديد سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى العام 2026، لكنه كشف أن الاهتمام السعودي كان جذابًا، ومع ذلك، فإن فرصة مواصلة اللعب في منافسات النخبة الأوروبية تفوق الحوافز المالية المعروضة.
وقال سيلفا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "سأكذب إذا قلت إنني لم أفكر في العروض الكبيرة المقدمة من السعودية".
وأضاف: "ما أثار اهتمامي هو حرارة اللعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والاستماع إلى استاد الاتحاد وهو صاخب بعد التسجيل في مرمى ريال مدريد في نصف النهائي أو عندما فزنا بالمباراة النهائية ضد إنتر ميلان".
وتابع: "لم أكن أريد أن أتخلى عن ذلك".
ولعب سيلفا 55 مباراة مع مانشستر سيتي، الموسم الماضي، حيث حصل على أول لقب لدوري أبطال أوروبا، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة، وكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثانية.
ولدى اللاعب البرتغالي الدولي أيضًا 82 مباراة دولية وكان لاعبًا أساسيًا خلال كأس العالم 2022 في قطر.
وبدأ سيلفا هذا الموسم بشكل مثير للإعجاب، حيث سجل 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب بعد 12 مباراة.
ويستقبل فريق المدرب بيب غوارديولا فريق ليفربول في ملعب الاتحاد في مواجهة مثيرة مع عودة الدوريات المحلية عقب فترة التوقف الدولي.
وشارك سيلفا في آخر 11 مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد الريدز وسجل في مناسبتين بينما قدم 3 تمريرات حاسمة في 4 انتصارات لفريقه.