إمام عاشور يتشاجر مع أفراد أمن أحد المولات (فيديو)
اشتبك إمام عاشور نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مع أفراد أمن أحد المولات التجارية في مدينة الشيخ زايد، التي تقع غرب العاصمة المصرية القاهرة.
وتداول مغردون فيديو ظهر فيه إمام عاشور، وهو يصطحب مجموعة من الأفراد، وقاموا بالاعتداء على أفراد الأمن في المول التجاري.
وزعم مغردون أن إمام عاشور اصطحب مجموعة أفراد، وقاموا بالاشتباك مع أفراد الأمن، بعد خروجه من السينما في تمام الساعة السابعة صباحًا، أثناء تواجده لمشاهدة أحد الأفلام، حيث ظهر في الفيديوهات المسربة، لاعب الأهلي وهو يتشاجر مع أفراد الأمن، ثم غادر وهو يجري اتصالا هاتفيًا، وبعدها جاء وبصحبته عدد كبير من الأفراد واشتبكوا من جديد.
ويعيش إمام عاشور حالة جيدة مع النادي الأهلي، بعد أن قاد الفريق للفوز على فاركو في المباراة قبل الماضية، ثم الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الماضية.
ويستعد الأهلي، لمواجهة الداخلية، مساء الجمعة، والمؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة الدوري.
ويطمح الفريق الأحمر إلى مواصلة الانتصارات المحلية لمطاردة بيراميدز الذي يهيمن على صدارة الدوري، حيث يدافع الأهلي عن اللقب الذي يحمله من الموسم الماضي.
وتقدم النادي الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، ووصل لـ39 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.
فيما يحتل فريق الداخلية المركز الـ18 والأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها بعدما خاض 25 مباراة.