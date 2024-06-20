إمام عاشور يتشاجر مع أفراد أمن أحد المولات (فيديو)

ويعيش إمام عاشور حالة جيدة مع النادي الأهلي، بعد أن قاد الفريق للفوز على فاركو في المباراة قبل الماضية، ثم الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الماضية.

ويستعد الأهلي، لمواجهة الداخلية، مساء الجمعة، والمؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة الدوري.

ويطمح الفريق الأحمر إلى مواصلة الانتصارات المحلية لمطاردة بيراميدز الذي يهيمن على صدارة الدوري، حيث يدافع الأهلي عن اللقب الذي يحمله من الموسم الماضي.

وتقدم النادي الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، ووصل لـ39 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.

فيما يحتل فريق الداخلية المركز الـ18 والأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها بعدما خاض 25 مباراة.