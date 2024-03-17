غضب عارم.. اشتباك بين يوسف النصيري ومدربه (فيديو)
سجل سيلتا فيغو هدفين في ست دقائق ليقلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، في مباراة شهدت مواجهة حادة بين المهاجم المغربي يوسف النصيري ومدربه كيكي سانشيز فلوريس.
افتتح النصيري التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 18 بتسديدة من انفراد.
لكن مهاجم المغرب تم استبداله في الدقيقة 61 وبدا غاضبا للغاية أثناء خروجه ليدخل في مشادة مع مدربه فلوريس قبل أن يفرقهما زميله لوكاس أوكامبوس.
وأدرك كارلوس بيريز التعادل لسيلتا فيغو في الدقيقة 72 حين أطلق تسديدة قوية من الجهة اليمنى سكنت الشباك.
ثم قلب سيلتا فيغو النتيجة بعدها بست دقائق حين أرسل جوناثان بامبا تمريرة عرضية ليضعها ستراند لارسن في شباك إشبيلية بكعب القدم.
وبهذه النتيجة، تقدم سيلتا فيغو للمركز 16 برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف إشبيلية الذي ظل في المركز 15.