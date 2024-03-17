غضب عارم.. اشتباك بين يوسف النصيري ومدربه (فيديو)

لكن مهاجم المغرب تم استبداله في الدقيقة 61 وبدا غاضبا للغاية أثناء خروجه ليدخل في مشادة مع مدربه فلوريس قبل أن يفرقهما زميله لوكاس أوكامبوس.

وأدرك كارلوس بيريز التعادل لسيلتا فيغو في الدقيقة 72 حين أطلق تسديدة قوية من الجهة اليمنى سكنت الشباك.

ثم قلب سيلتا فيغو النتيجة بعدها بست دقائق حين أرسل جوناثان بامبا تمريرة عرضية ليضعها ستراند لارسن في شباك إشبيلية بكعب القدم.

وبهذه النتيجة، تقدم سيلتا فيغو للمركز 16 برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف إشبيلية الذي ظل في المركز 15.