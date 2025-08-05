بعد جلسة تحذير مرعبة.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل

كشف مصدر داخل الأهلي المصري أن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأحمر، عقد جلسة حاسمة مع المغربي رضا سليم، لاعب الفريق، لتحديد موقفه بشأن الرحيل في الميركاتو الحالي، منعا لحدوث أي أزمة مرتقبة للنادي.

وكان رضا سليم انضم لصفوف الأهلي في صيف 2023، قادمًا من الجيش الملكي المغربي، وخاض 44 مباراة مع الأحمر، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أهداف.

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وتعرض اللاعب لإصابة بقطع جزئي في غضروف الركبة، خلال مشاركته في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، ديسمبر الماضي، وخضع لعملية جراحية وأخرجه الأهلي من قائمته.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "محمد يوسف طلب من رضا سليم ضرورة حسم موقفه مع الأهلي والرحيل للإعارة خلال الفترة الحالية، خاصة أنه لن يكون له مكان في قائمة المدرب خوسيه ريبيرو بالموسم المقبل".

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وأضاف: "يوسف حذر رضا سليم من المماطلة أو التفكير في عدم الانتقال لأي ناد وهو ما يشكل خطورة على الفريق لأنه بالتالي سيصبح لاعبا حرا مع غلق باب الميركاتو وسيكون الأهلي مطالبا بمنحه راتبه بشكل كامل".

وشدد المصدر: "رضا سليم تحدث مع يوسف وأكد له أنه يبحث بالفعل عن عرض مناسب ماديا وفنيا للخروج على سبيل الإعارة".

وقرر مسؤولو النادي الأهلي إعارة رضا سليم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب اكتمال عدد اللاعبين الأجانب بوجود أشرف بن شرقي، أشرف داري، أليو ديانج، نيتش غراديشار، ومحمد علي بن رمضان.

ووفقا لأحدث التقارير، فإن رضا سليم اقترب بالفعل من الانتقال إلى صفوف الجيش الملكي المغربي على سبيل الإعارة لمدة موسم، خلال الميركاتو الجاري.

وأوضحت التقارير أن اللاعب سيصل إلى المغرب غداً من أجل إكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف الجيش الملكي، والانضمام إلى معسكر الفريق استعداداً للموسم المقبل.