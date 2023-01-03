بسبب ثورة الجماهير.. محمد فخري لاعب الأهلي المصري يحذف صورة قميص عبدالله السعيد
حذف محمد فخري، لاعب وسط الأهلي المصري، صورة نشرها عبر خاصية (ستوري) على موقع إنستغرام لتبادل الصور بعد دقائق؛ بسبب ثورة غضب جماهير القلعة الحمراء ضده.
ونشر فخري صورة لقميص عبدالله السعيد قائد بيراميدز إشارة إلى حصوله على قميص الأخير عقب لقاء الفريقين، أمس الإثنين، في الجولة الحادية عشرة للدوري المصري والذي فاز به فريق الأهلي بنتيجة 3-0.
وتعرض فخري لانتقادات واسعة من جانب مشجعي القلعة الحمراء؛ ما جعله يحذف الصورة سريعاً.
وأثارت واقعة فخري استياء مسؤولي الأهلي بحسب مصدر داخل القلعة الحمراء تحدث لـ"إرم نيوز" خاصة أنه يعلم جيداً أن العلاقة سيئة بين جماهير الأهلي والسعيد.
وأشار المصدر إلى أنه "حتى الآن لم تتم معاقبة فخري ولكن هذه الواقعة ربما لا تمر مرور الكرام".
ولعب عبدالله السعيد بألوان النادي الأهلي في الفترة بين 2011 إلى 2018 بعدما انضم قادماً من الإسماعيلي.
ورحل السعيد عن الأهلي بعد قرار عرضه للبيع إثر توقيعه سراً للمنافس التقليدي الزمالك قبل نهاية عقده مع الفريق الأحمر رغم تراجعه وتجديده للفريق الأحمر مجدداً.
وانضم السعيد إلى الأهلي السعودي في صيف 2018 في تجربة قصيرة امتدت 4 أشهر تقريباً قبل عودته للدوري المصري مجدداً في يناير 2019 بقميص بيراميدز.
ودخل الأهلي في خلاف قضائي مع السعيد بسبب مخالفته بندًا في العقد الثلاثي مع الأهلي السعودي يمنعه من العودة للدوري المصري بدون موافقة إدارة الأهلي وإلا سيدفع مليوني دولار.
وحصل الأهلي على حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية بأحقية حصوله على مبلغ مليوني دولار ما أدى للحجز على أرصدة اللاعب.
وانفرد النادي الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري بعد فوزه 3/0 على منافسه بيراميدز في الجولة الـ11 من المسابقة، في حين خسر الزمالك لأول مرة في المسابقة بسقوطه 1/2 أمام أسوان، أمس الإثنين.
وحقق الأهلي الفوز الثامن وتعادل 3 مرات ولم يخسر حتى الآن، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 27 نقطة، في حين جمدت الخسارة رصيد بيراميدز عند 20 نقطة وقد خسر للمرة الثالثة، وفاز 6 مرات وتعادل مرتين.