بسبب ثورة الجماهير.. محمد فخري لاعب الأهلي المصري يحذف صورة قميص عبدالله السعيد

ولعب عبدالله السعيد بألوان النادي الأهلي في الفترة بين 2011 إلى 2018 بعدما انضم قادماً من الإسماعيلي.

ورحل السعيد عن الأهلي بعد قرار عرضه للبيع إثر توقيعه سراً للمنافس التقليدي الزمالك قبل نهاية عقده مع الفريق الأحمر رغم تراجعه وتجديده للفريق الأحمر مجدداً.

وانضم السعيد إلى الأهلي السعودي في صيف 2018 في تجربة قصيرة امتدت 4 أشهر تقريباً قبل عودته للدوري المصري مجدداً في يناير 2019 بقميص بيراميدز.

ودخل الأهلي في خلاف قضائي مع السعيد بسبب مخالفته بندًا في العقد الثلاثي مع الأهلي السعودي يمنعه من العودة للدوري المصري بدون موافقة إدارة الأهلي وإلا سيدفع مليوني دولار.

وحصل الأهلي على حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية بأحقية حصوله على مبلغ مليوني دولار ما أدى للحجز على أرصدة اللاعب.

وانفرد النادي الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري بعد فوزه 3/0 على منافسه بيراميدز في الجولة الـ11 من المسابقة، في حين خسر الزمالك لأول مرة في المسابقة بسقوطه 1/2 أمام أسوان، أمس الإثنين.

وحقق الأهلي الفوز الثامن وتعادل 3 مرات ولم يخسر حتى الآن، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 27 نقطة، في حين جمدت الخسارة رصيد بيراميدز عند 20 نقطة وقد خسر للمرة الثالثة، وفاز 6 مرات وتعادل مرتين.