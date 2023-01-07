صحف رياضية: الملف المجهول لريال مدريد.. إينيغو مارتينيز يجب أن يقرر.. وجانلوكا فيالي الصديق الرائع

ركزت الصحيفة على برشلونة، ومصير فرينكي دي يونغ، وسيرجيو بوسيكتس، وكتبت: "فرينكي دي يونغ لا يمس" و "تشافي يرغب في أن يبقى بوسكيتس سنة أخرى".

الصحيفة اهتمت بمباراة فياريال، وريال مدريد، في الدوري الإسباني، وكتبت: "اختبار ناري لريال مدريد في فياريال".

كما اهتمت الصحيفة بنجم التنس الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز، وكتبت: "كارلوس ألكاراز يغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة".