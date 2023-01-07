صحف رياضية: الملف المجهول لريال مدريد.. إينيغو مارتينيز يجب أن يقرر.. وجانلوكا فيالي الصديق الرائع

ركزت الصحيفة على مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: "الملف المجهول: الزيارات الخمس الأخيرة لريال مدريد إلى ملعب فياريال انتهت بالتعادل".
الصحيفة اهتمت بفوز قادش على فالنسيا 1/0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "قادش صلب يفوز في ميستايا".
كما اهتمت بوفاة نجم كرة القدم الإيطالية جيانولوكا فيالي بعد معاناة من مرض السرطان.
غلاف صحيفة ماركا اليوم السبت.
سبورت: اختبار ناري لريال مدريد
ركزت الصحيفة على برشلونة، ومصير فرينكي دي يونغ، وسيرجيو بوسيكتس، وكتبت: "فرينكي دي يونغ لا يمس" و "تشافي يرغب في أن يبقى بوسكيتس سنة أخرى".
الصحيفة اهتمت بمباراة فياريال، وريال مدريد، في الدوري الإسباني، وكتبت: "اختبار ناري لريال مدريد في فياريال".
كما اهتمت الصحيفة بنجم التنس الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز، وكتبت: "كارلوس ألكاراز يغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة".
غلاف صحيفة سبورت اليوم السبت.
موندو ديبورتيفو: إينيغو يجب أن يقرر
ركزت الصحيفة على بحث برشلونة عن لاعب ارتكاز، وكتبت: "بحث عن لاعب ارتكاز".
كما تحدثت عن المدافع إينيغو مارتينيز مدافع بلباو، وكتبت: "إينيغو يجب أن يقرر".
الصحيفة اهتمت بمباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: "ريال مدريد من أجل الصدارة قبل كأس السوبر الإسباني".
كما اهتمت بانسحاب كارلوس ألكاراز من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بسبب الإصابة.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم السبت.
ليكيب: المهمة الجيدة دون الثلاثي
ركزت الصحيفة على تأهل باريس سان جيرمان للدور المقبل من كأس فرنسا بعد الفوز على شاتورو 3-1 وأيضًا تأهل بوو على حساب مونبيلييه 2-1، وكتبت: "باريس سان جيرمان المهمة الجيدة دون الثلاثي" و"الضربة الجميلة لبوو".
الصحيفة اهتمت بغياب كارلوس ألكاراز عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: "ألكاراز ينسحب".
غلاف صحيفة ليكيب اليوم السبت.
لاغازيتا ديلو سبورت: الصديق الرائع
ركزت الصحيفة على وفاة النجم الإيطالي السابق جانلوكا فيالي بعد معاناة مع مرض السرطان، وكتبت: "جانلوكا فيالي 1964-2023: الصديق الرائع".