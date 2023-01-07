لاعبو ريال مدريد
لاعبو ريال مدريد
رياضة

صحف رياضية: الملف المجهول لريال مدريد.. إينيغو مارتينيز يجب أن يقرر.. وجانلوكا فيالي الصديق الرائع

الصحف تركز على مباراة ريال مدريد مع فياريال، وبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: الملف المجهول

ركزت الصحيفة على مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: "الملف المجهول: الزيارات الخمس الأخيرة لريال مدريد إلى ملعب فياريال انتهت بالتعادل".

الصحيفة اهتمت بفوز قادش على فالنسيا 1/0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "قادش صلب يفوز في ميستايا".

كما اهتمت بوفاة نجم كرة القدم الإيطالية جيانولوكا فيالي بعد معاناة من مرض السرطان.

غلاف صحيفة ماركا اليوم السبت.
غلاف صحيفة ماركا اليوم السبت.

سبورت: اختبار ناري لريال مدريد

ركزت الصحيفة على برشلونة، ومصير فرينكي دي يونغ، وسيرجيو بوسيكتس، وكتبت: "فرينكي دي يونغ لا يمس" و "تشافي يرغب في أن يبقى بوسكيتس سنة أخرى".

الصحيفة اهتمت بمباراة فياريال، وريال مدريد، في الدوري الإسباني، وكتبت: "اختبار ناري لريال مدريد في فياريال".

كما اهتمت الصحيفة بنجم التنس الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز، وكتبت: "كارلوس ألكاراز يغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة".

غلاف صحيفة سبورت اليوم السبت.
غلاف صحيفة سبورت اليوم السبت.

موندو ديبورتيفو: إينيغو يجب أن يقرر

ركزت الصحيفة على بحث برشلونة عن لاعب ارتكاز، وكتبت: "بحث عن لاعب ارتكاز".

كما تحدثت عن المدافع إينيغو مارتينيز مدافع بلباو، وكتبت: "إينيغو يجب أن يقرر".

الصحيفة اهتمت بمباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: "ريال مدريد من أجل الصدارة قبل كأس السوبر الإسباني".

كما اهتمت بانسحاب كارلوس ألكاراز من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بسبب الإصابة.

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم السبت.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم السبت.

ليكيب: المهمة الجيدة دون الثلاثي

ركزت الصحيفة على تأهل باريس سان جيرمان للدور المقبل من كأس فرنسا بعد الفوز على شاتورو 3-1 وأيضًا تأهل بوو على حساب مونبيلييه 2-1، وكتبت: "باريس سان جيرمان المهمة الجيدة دون الثلاثي" و"الضربة الجميلة لبوو".

الصحيفة اهتمت بغياب كارلوس ألكاراز عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: "ألكاراز ينسحب".

غلاف صحيفة ليكيب اليوم السبت.
غلاف صحيفة ليكيب اليوم السبت.

لاغازيتا ديلو سبورت: الصديق الرائع

ركزت الصحيفة على وفاة النجم الإيطالي السابق جانلوكا فيالي بعد معاناة مع مرض السرطان، وكتبت: "جانلوكا فيالي 1964-2023: الصديق الرائع".

غلاف صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت اليوم السبت.
غلاف صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت اليوم السبت.
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