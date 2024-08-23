استقرت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على عدة قرارات عاجلة بعد خروج الفريق الأبيض من بطولة كأس مصر مبكرًا.

وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-5 بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لكل منهما في مواجهة ثُمن النهائي التي أقيمت، أمس الأول الأربعاء، على إستاد السلام في القاهرة.

وخرج الزمالك دون أي ألقاب محلية بعد احتلال المركز الثالث في الدوري المصري، بجانب رفض المشاركة في كأس الرابطة، وعدم المشاركة في كأس السوبر المصري.

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وكشفت قناة "أون تايم سبورتس 2" عن قرارات عاجلة من جانب إدارة الزمالك بعد مغادرة كأس مصر، على رأسها الحصول على تقرير رسمي من البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني حول الموسم الحالي لتحديد الراحلين.

وأشارت إلى أن غوميز سيعود من البرتغال، يوم 28 أغسطس الجاري، لقيادة فترة الإعداد للموسم الجديد، كما أن الفريق سيخوض معسكرًا تدريبيًا في الإسكندرية.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي، يوم 27 سبتمبر المقبل، في كأس السوبر الأفريقي في المملكة العربية السعودية.

وأكدت القناة أن الزمالك يسعى إلى حسم صفقة التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق السابق، وحسم ملف تجديد عقد أحمد سيد "زيزو" بجانب حسم صفقتين لتدعيم صفوفه بضم الكاميروني جوناثان نغويم لاعب مودرن سبورت، وعبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي مع حل أزمة القيد بسداد المستحقات المتأخرة ضد النادي لبعض المدربين السابقين.

من جانبه، قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عبر قناة ناديه، إن هناك أخبارًا سارة لجماهير القلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يتحرك في عدة اتجاهات، أبرزها حل مشكلة إيقاف القيد، والتعاقد مع صفقات لتدعيم صفوف الفريق.