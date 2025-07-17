تطور جنوني في أزمة الهلال السعودي مع أوسيمين

كشفت تقارير إخبارية عن آخر تطورات محاولات نادي الهلال السعودي للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي، والذي دخل في حالة تمرد مع ناديه الإيطالي لرفضهم حتى الآن، إنهاء عملية انتقاله إلى غلطة سراي التركي.

ويرغب النادي التركي في ضم أوسيمين بشكل نهائي، حيث كان معارًا في الموسم الماضي الذي تألق خلاله مع الفريق وقاده إلى التتويج بلقب الدوري المحلي.

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ولكن إدارة فريق نابولي حددت مبلغ 75 مليون يورو من أجل الاستغناء عن المهاجم النيجيري، بينما غلطة سراي قدَّم عرضًا بدفع 40 مليون يورو مرة واحدة وتقسيط المبلغ المتبقي على دفعتين، وفقًا لتقارير سابقة.

من جانبه، وافق النادي الإيطالي على عرض غلطة سراي، ولكنه طلب ضمانات لتأكيد الحصول على القسطين دون تأخير.

وكشف موقع "فوتبول إيطاليا"، أن غلطة سراي سيقدم ضمانًا إلى النادي الإيطالي متمثلًا في خطاب بنكي معتمد، لتأكيد دفع المبلغ بالكامل.

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وفي الميركاتو الصيفي الحالي، اشتعلت المنافسة بين عدة أندية على ضم أوسيمين، وخاصة بين غلطة سراي والهلال السعودي ويوفنتوس الإيطالي، بينما يسعى نابولي لبيعه بأعلى سعر، ويحبذ أن ينتقل لناد خارج إيطاليا.

أوسيمين بدوره رفض الانضمام لفترة إعداد نابولي للموسم الجديد، وقدّم شهادة طبية للحصول على إجازة مرضية تسمح له بعدم المشاركة في تدريبات الفريق الإيطالي.

انتظار الهلال

ووفقًا لِما ذكرته شبكة "سكاي" فإنه إذا لم يتمكن غلطة سراي من حسم صفقة فيكتور أوسيمين قبل يوم السبت المقبل، فإن الهلال السعودي سيعود مجددًا إلى دائرة المنافسة.

وأوضحت أن إدارة نادي الهلال يعتقدون أنهم قادرون على تغيير رأي أوسيمين، مدعومًا بقدرته المالية على دفع 75 مليون يورو على دفعتين، وقد تم إبلاغ نابولي بالفعل، والنادي الإيطالي يفضّل انتقال النجم النيجيري إلى السعودية، لأن أندية دوري روشن لا تجد صعوبة في الالتزام بالشروط المالية التي حددها أوريليو دي لاورينتيس، رئيس نابولي، بما في ذلك تقديم الضمانات اللازمة.

أوسيمين، من جانبه، ظلّ يرفض العرض السعودي، وأكد بوضوح رغبته في البقاء داخل أوروبا وعدم الرحيل عن غلطة سراي.

وشدد تقرير "سكاي": "لكن في حال فشل غلطة سراي في حسم الصفقة قبل يوم السبت، فإن نادي الهلال مستعد للعودة إلى السباق والدخول بقوة. السعوديون واثقون من قدرتهم على تغيير رأي أوسيمين، كما فعلوا سابقًا مع ثيو هيرنانديز، الذي كان رفض الانتقال في البداية، لكن استراتيجية الانتظار أثمرت، وقَبِل اللاعب في النهاية بعد أن أدرك أن الأندية الأخرى لن تتمكن من دفع قيمة انتقاله من ميلان".

وشارك أوسيمين في 41 مباراة مع غلطة سراي خلال الموسم الماضي، وأحرز خلالها 37 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة.