أراد التأكد منها.. رد فعل طفل بعد لمسه عضلات آداما تراوري (فيديو)

ظهرت الدهشة على وجه أحد الأطفال حاملي الكرات، وهو يتحسس عضلات آداما تراوري، نجم فولهام الإنجليزي.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية فيديو اُلْتُقِط بعد المباراة الودية التي جمعت بين فريقي فولهام وهوفنهايم، حيث توجه أحد الفتيان جامعي الكرات إلى تراوري طالبا منه أن يلمس عضلات يده اليمنى، ولم يمانع النجم الإسباني في تلبية طلب المشجع، الذي ظهرت على وجهه علامات الدهشة؛ بسبب القوة البدنية الضخمة للاعب، المعروف عنه اهتمامه جيدا بتدريبات اللياقة البدنية.

وكان تراوري انضم لنادي فولهام العام الماضي، ووقع عقدًا حتى عام 2025 مع خيار التمديد عامًا آخر، بعد أن أنهى عقده مع وولفرهامبتون.

وهذا هو الفريق الخامس الذي يلعب له تراوري في مسيرته بعد أن ارتدى قمصان برشلونة وأستون فيلا وميدلسبره ثم وولفرهامبتون.

ومن المعروف عن تراوري الاهتمام الكبير ببنيته العضلية، حيث شوهد من قبل، وهو يضع زيوت الأطفال على عضلات يديه في محاولة لمنع المدافعين من الإمساك به خلال المباريات.