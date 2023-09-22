رسميًّا.. آرسنال يجدد عقد مارتن أوديغارد

أعلن آرسنال أن قائده مارتن أوديغارد وقع على عقد جديد طويل الأمد مع النادي.

ويمضي اللاعب الدولي النرويجي موسمه الرابع مع آرسنال، بعد أن انضم في البداية على سبيل الإعارة من ريال مدريد في يناير 2021.

وحصل أوديغارد على لقب أفضل لاعب في الفريق الموسم الماضي، بعد موسم رائع سجل فيه 15 هدفًا جميعها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ أوديغارد بقوة هذا الموسم، حيث كان حاضرًا دائمًا في الفريق وسجل ثلاثة أهداف من مبارياتنا السبع في جميع المسابقات، بما في ذلك هدف رائع في الفوز 4/0 على آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.