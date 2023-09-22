رسميًّا.. آرسنال يجدد عقد مارتن أوديغارد

رسميًّا.. آرسنال يجدد عقد مارتن أوديغارد
أعلن آرسنال أن قائده مارتن أوديغارد وقع على عقد جديد طويل الأمد مع النادي.
ويمضي اللاعب الدولي النرويجي موسمه الرابع مع آرسنال، بعد أن انضم في البداية على سبيل الإعارة من ريال مدريد في يناير 2021.
وحصل أوديغارد على لقب أفضل لاعب في الفريق الموسم الماضي، بعد موسم رائع سجل فيه 15 هدفًا جميعها في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبدأ أوديغارد بقوة هذا الموسم، حيث كان حاضرًا دائمًا في الفريق وسجل ثلاثة أهداف من مبارياتنا السبع في جميع المسابقات، بما في ذلك هدف رائع في الفوز 4/0 على آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.
وقال أوديغارد: "كان توقيع عقد جديد قرارًا سهلاً حقًا بالنسبة لي لعدة أسباب، ما نقوم به الآن كنادٍ هو أمر خاص، وأريد أن أكون جزءًا من ذلك، أنا متحمس حقًا لما سيأتي إلى هنا، لقد وجدت مكانًا يمكنني أن أستقر فيه حقًا وأسميه بيتي".
وأضاف: "ربما تكون قصتي مختلفة بعض الشيء، حيث إنني انتقلت بين أندية مختلفة منذ أن كان عمري 16 عامًا، في آرسنال، منذ اليوم الأول، شعرت أنني بحالة جيدة وهذا بالتأكيد بيتي الآن، أريد فقط أن أقول شكرًا لكل من يعمل".
وتابع: "سأستمر في تقديم كل شيء لتحقيق النجاح لهذا النادي في السنوات القادمة".
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن أوديغارد سجل 27 هدفًا وصنع 15 في 112 مباراة مع آرسنال.
وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال: "توقيع مارتن على عقد جديد طويل الأجل يعد خبرًا جيدًا لكل من له علاقة بآرسنال، إنه قائدنا وشخص يحظى باحترام كبير في نادينا، وهو قدوة رائعة ومحترف، ويجلب الجودة والنضج في كل ما يفعله".
وأضاف: "على أرض الملعب، كما رأى الجميع، مارتن لاعب شاب يتمتع بجودة عالية ويسهم باستمرار على هذا المستوى العالي".
وأضح المدرب الإسباني: "كمدرب، العمل مع أوديغارد كشخص ولاعب هو متعة مطلقة، ومن الرائع أنه بعد تجربة عدد من الأندية بالفعل في مسيرته، أصبح الآن مستقرًا ويشعر حقًا بأنه في بيته في آرسنال، نحن جميعًا نتطلع إلى مواصلة رحلتنا مع أوديغارد في السنوات القادمة".