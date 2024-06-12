مثل ميسي.. مطالبات بمنح رونالدو الكرة الذهبية بشرط

يبدو أن برنامج "التشرينغيتو" الإسباني الشهير قرر تبني حملة من أجل منح البرتغالي كريستيانو رونالدو الكرة الذهبية التي ربما تكون الأخيرة له في مسيرته مع منتخب البرتغال، الذي سيقوده في بطولة "يورو 2024"، التي ستنطلق، يوم الجمعة، في ألمانيا.

ويعد ليونيل ميسي هو اللاعب الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية في التاريخ، بعد أن وصل رصيده في التتويج بالجائزة إلى ثمان مرات.

ويتفوق ميسي على غريمه كريستيانو رونالدو، الذي توج بالجائزة خمس مرات.

وقام جوسيب بيدرول، مقدم البرنامج، بفتح النقاش عن إمكانية تتويج رونالدو بالكرة الذهبية حال قيادته منتخب البرتغال للتتويج بأمم أوروبا هذا العام، قائلا: "سينتهي الأمر برونالدو بعد اليورو ليكون مرشحًا لتحقيق الكرة الذهبية في آخر لحظة".