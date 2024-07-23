قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، إنه بدأ إجراءات تأديبية ضد الثنائي الإسباني المؤلف من ألفارو موراتا ورودري بسبب سلوكهما خلال استعراض جائزة بطولة "يورو 2024"، ضمن احتفالات جرت في مدريد هذا الشهر.

وانشد اللاعبان "جبل طارق إسباني" في 15 يوليو، أي بعد يوم من فوز الفريق ببطولة أوروبا بتغلبه 2-1 على إنجلترا في برلين، خلال احتفال عام في العاصمة الإسبانية.

وجبل طارق هي منطقة بريطانية تقع في الطرف الجنوبي لإسبانيا.

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وقدم اتحاد كرة القدم في جبل طارق شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن الهتاف، وقام الاتحاد الأوروبي للعبة بتعيين محقق أخلاقيات وانضباط لتقييم ما إذا كان ينتهك اللوائح.

وتشمل التهم الموجهة إلى رودري وموراتا انتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق والمبادئ العامة للسلوك واستخدام الأحداث الرياضية لمظاهر ذات طبيعة غير رياضية والإساءة إلى سمعة رياضة كرة القدم.

وكان منتخب إسبانيا قد توج بيورو 2024 بعد الفوز على إنجلترا في النهائي بهدفين مقابل هدف.

وأصبح منتخب إسبانيا الأكثر تتويجًا ببطولة اليورو في التاريخ بعد الوصول للقب الرابع.