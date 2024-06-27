حقيقة منع الزمالك من المشاركة في الكونفدرالية

وكانت تقارير صحفية مصرية قد زعمت بأنه سيتم استبعاد الزمالك من المشاركة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم المقبل بسبب أزمة مستحقات خالد بوطيب.

وقال إبراهيم عبد الجواد في تصريحات تليفزيونية: "عقوبة إيقاف القيد الموقعة على الزمالك حاليا، لن تمنعه من المشاركة في الكونفدرالية الموسم القادم".

وأوضح: موقف الزمالك سليم.. رخصة المشاركة الأفريقية لا تُمنح للفرق المشاركة في البطولات الأفريقية لو عليها عقوبات وقضايا لم يتم حلها قبل 31 مارس".

وتابع: "الحكم في قضية خالد بو طيب كان بعد 31 مارس أي أن القضية كانت في شهر أبريل، بعد منح الرخصة".

واختتم: "لا توجد أزمة في ملف مشاركه الزمالك في البطولات الأفريقية لأنه لا توجد عليه أي قضايا قبل 31 مارس".