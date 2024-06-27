حقيقة منع الزمالك من المشاركة في الكونفدرالية
كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد حقيقة منع نادي الزمالك المصري، من المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم القادم، بسبب وجود عقوبات على النادي الأبيض من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وكانت تقارير صحفية مصرية قد زعمت بأنه سيتم استبعاد الزمالك من المشاركة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم المقبل بسبب أزمة مستحقات خالد بوطيب.
وقال إبراهيم عبد الجواد في تصريحات تليفزيونية: "عقوبة إيقاف القيد الموقعة على الزمالك حاليا، لن تمنعه من المشاركة في الكونفدرالية الموسم القادم".
وأوضح: موقف الزمالك سليم.. رخصة المشاركة الأفريقية لا تُمنح للفرق المشاركة في البطولات الأفريقية لو عليها عقوبات وقضايا لم يتم حلها قبل 31 مارس".
وتابع: "الحكم في قضية خالد بو طيب كان بعد 31 مارس أي أن القضية كانت في شهر أبريل، بعد منح الرخصة".
واختتم: "لا توجد أزمة في ملف مشاركه الزمالك في البطولات الأفريقية لأنه لا توجد عليه أي قضايا قبل 31 مارس".
ومن المقرر أن يشارك الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية في الموسم الجديد بصفته بطل المسابقة في الموسم الحالي.
وحصد الزمالك المصري لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بتغلبه على نهضة بركان المغربي، في استاد القاهرة بنتيجة 1-0 في جولة الإياب للدور النهائي بالبطولة.