تغطية مباشرة.. مباراة رومانيا وأوكرانيا في كأس أوروبا

تنطلق منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، مساء الإثنين، بمواجهة قوية تجمع بين منتخبي رومانيا وأوكرانيا على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات يورو 2024.

وينافس منتخبا رومانيا وأوكرانيا في المجموعة الخامسة، إلى جانب كل من بلجيكا وسلوفاكيا.

وتعد هذه هي المشاركة السادسة للمنتخب الروماني على مدار تاريخه في بطولة أوروبا، بينما يشارك المنتخب الأوكراني في البطولة للمرة الرابعة تواليًا.

وتقدم "إرم نيوز" أبرز أحداث ولقطات مباراة رومانيا وأوكرانيا في "يورو 2024":

الدقيقة 7 : لاعب الوسط الأوكراني فيكتور تسيغانكوف يسدد كرة على مقربة من منطقة الجزاء ولكن دفاعات المنتخب الروماني يمنع وصولها إلى مرماه.

الدقيقة 9: أوكرانيا تحكم سيطرتها على بداية المباراة وأرتيم دوفبيك يحاول اختراق الدفاع مستعينا بسرعته الكبيرة لكنه يفضل في الوصول إلى المرمى الروماني أمام تماسك الدفاع.