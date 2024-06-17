تغطية مباشرة.. مباراة رومانيا وأوكرانيا في كأس أوروبا
تنطلق منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، مساء الإثنين، بمواجهة قوية تجمع بين منتخبي رومانيا وأوكرانيا على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات يورو 2024.
وينافس منتخبا رومانيا وأوكرانيا في المجموعة الخامسة، إلى جانب كل من بلجيكا وسلوفاكيا.
وتعد هذه هي المشاركة السادسة للمنتخب الروماني على مدار تاريخه في بطولة أوروبا، بينما يشارك المنتخب الأوكراني في البطولة للمرة الرابعة تواليًا.
وتقدم "إرم نيوز" أبرز أحداث ولقطات مباراة رومانيا وأوكرانيا في "يورو 2024":
الدقيقة 7 : لاعب الوسط الأوكراني فيكتور تسيغانكوف يسدد كرة على مقربة من منطقة الجزاء ولكن دفاعات المنتخب الروماني يمنع وصولها إلى مرماه.
الدقيقة 9: أوكرانيا تحكم سيطرتها على بداية المباراة وأرتيم دوفبيك يحاول اختراق الدفاع مستعينا بسرعته الكبيرة لكنه يفضل في الوصول إلى المرمى الروماني أمام تماسك الدفاع.
الدقيقة 15: وسط تراجع كلي للمنتخب الروماني إلى مناطقه، يواصل رفاق مهاجم جيرونا الإسباني أرتيم دوفبيك التحكم في منطقة وسط الملعب عبر تمريرات قصيرة بهدف اختراق الدفاع الروماني لكن دون تجسيم حتى الآن.
الدقيقة 26: أول هجوم قوي من منتخب رومانيا منذ انطلاق المباراة ينتهي بضربة ركنية يتولى دينيس مان تنفيذها ولكن دون خطورة على مرمى الحارس أندريه لونين.
الدقيقة 29: المنتخب الروماني يفتتح التسجيل: رغم تراجعه إلى الدفاع طوال ما يقرب من نصف ساعة، منتخب رومانيا يستغل ثاني صعود للهجوم ليتمكن نيوكلاي ستناسيو من استغلال تمريرة من زميله دينيس مان ليسدد بقوة في شباك الحارس الأوكراني أندريه لونين معلنا الهدف الأول لرومانيا. (1 ـ 0)