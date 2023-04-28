لماذا انفعل غوارديولا على إيديرسون بعد هدف مانشستر سيتي الأول أمام آرسنال؟
أثار بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، الجدل بعد أن قام بتوبيخ إيديرسون حارس مرمى فريقه بعد هدف مانشستر سيتي الأول في شباك آرسنال خلال مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي، والتي شهدت فوز السيتيزينز برباعية مقابل هدف وحيد.
والتقطت عدسات الكاميرات بيب غوارديولا وهو يوبخ إيديرسون الحارس بعد هدف مانشستر سيتي الأول.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن غوارديولا كان يريد من حارس مرماه أن يمرر الكرة بشكل أسرع بدلًا من الاحتفاظ بها.
وكان مانشستر سيتي قد تقدم على آرسنال بهدف من توقيع كيفين دي بروين في الدقيقة السابعة.
واحتفل غوارديولا بالهدف ثم قام بالنداء على الحارس إيديرسون، ووبخه بسبب الطريقة التي من المفترض التعامل بها مع الكرة، فالمدرب الإسباني كان يرغب في أن يقوم إيديرسون بتمرير الكرة بشكل أسرع عوضا عن الاحتفاظ بها لوقت أطول.
يذكر أن غوارديولا قد قال إن الفوز الكبير على آرسنال 4 -1 ليس حاسما، ولكنه أقر بأن شيئا كبيرا تغير حيث إن مصير التتويج بلقب الدوري بات بأيدي لاعبي فريقه.
آرسنال أنهى المباراة في صدارة الترتيب، ولكن تفوقه بفارق نقطتين على مانشستر سيتي يبدو ضعيفا لاسيما وأن مانشستر سيتي، الذي حقق سبعة انتصارات متتالية في الدوري، لديه مباراتان مؤجلتان.
وكان مانشستر سيتي يحاول ملاحقة آرسنال، حيث كان يصف آرسنال بأنه المرشح الأبرز لنيل اللقب، ولكن هذه النتيجة أقنعت غوارديولا أنه وفريقه أصبحا أخيرا في موقف أقوى.