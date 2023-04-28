لماذا انفعل غوارديولا على إيديرسون بعد هدف مانشستر سيتي الأول أمام آرسنال؟

والتقطت عدسات الكاميرات بيب غوارديولا وهو يوبخ إيديرسون الحارس بعد هدف مانشستر سيتي الأول.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن غوارديولا كان يريد من حارس مرماه أن يمرر الكرة بشكل أسرع بدلًا من الاحتفاظ بها.

وكان مانشستر سيتي قد تقدم على آرسنال بهدف من توقيع كيفين دي بروين في الدقيقة السابعة.

واحتفل غوارديولا بالهدف ثم قام بالنداء على الحارس إيديرسون، ووبخه بسبب الطريقة التي من المفترض التعامل بها مع الكرة، فالمدرب الإسباني كان يرغب في أن يقوم إيديرسون بتمرير الكرة بشكل أسرع عوضا عن الاحتفاظ بها لوقت أطول.