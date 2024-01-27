ماجد ناصر يختار أفضل لاعب عربي في كأس آسيا (فيديو إرم)
توقع ماجد ناصر، حارس مرمى نادي شباب الأهلي الإماراتي، ذهاب منتخبات الإمارات وقطر والسعودية إلى الأدوار النهائية في كأس آسيا لكرة القدم.
وبعد نهاية دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، تأهلت 8 منتخبات عربية إلى دور الـ16 " ثمن النهائي".
وتأهل عن المجموعة الأولى المنتخب القطري المتصدر وحامل اللقب والمستضيف، رفقة طاجيكستان، وفي المجموعة الثانية تأهلت سوريا رفقة أستراليا "المتصدرة" وأوزبكستان، ومن المجموعة الثالثة تأهلت الإمارات وفلسطين رفقة إيران "المتصدرة"، وتأهل عن المجموعة الرابعة العراق في صدارة المجموعة واليابان وإندونيسيا، ومن الخامسة منتخبات البحرين "المتصدرة " وكوريا الجنوبية والأردن، وفي المجموعة السادسة الأخيرة تأهل المنتخب السعودي في الصدارة وتايلند ثانياً.
وقال ماجد ناصر، لـ"إرم نيوز"، إنه يتوقع صعود أي من منتخبات الإمارات وقطر والسعودية إلى المباراة النهائية.
وأضاف: "المنتخبات الثلاثة قدمت أداء جيدا، وأتوقع أن يصعد أحد منهم إلى النهائي".
وعن رأيه في أفضل لاعب عربي قال: "محمد كنو لاعب السعودية، رغم أنه لاعب وسط إلا أنه يقدم مستوى متميزا وكان سببًا مباشرًا في صعود السعودية لدور الـ16".
كما أثنى ماجد ناصر على أيمن حسين مهاجم المنتخب العراقي، وأكرم عفيف لاعب قطر.
وينطلق دور الـ16 لأمم آسيا يوم الأحد المقبل الذي يشهد مواجهتين: الأولى تجمع أستراليا وإندونيسيا والثانية بين طاجيكستان والإمارات.
وتقام يوم الاثنين مواجهتان عربيتان، الأولى تجمع العراق والأردن، والثانية بين قطر وفلسطين.
يوم الثلاثاء تلتقي أوزبكستان وتايلند، فيما يلعب المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية.
وتختتم منافسات دور الـ16 يوم الأربعاء المقبل بمواجهتين، تجمع الأولى البحرين واليابان، والثانية بين إيران وسوريا.