ماجد ناصر يختار أفضل لاعب عربي في كأس آسيا (فيديو إرم)

وقال ماجد ناصر، لـ"إرم نيوز"، إنه يتوقع صعود أي من منتخبات الإمارات وقطر والسعودية إلى المباراة النهائية.

وأضاف: "المنتخبات الثلاثة قدمت أداء جيدا، وأتوقع أن يصعد أحد منهم إلى النهائي".

وعن رأيه في أفضل لاعب عربي قال: "محمد كنو لاعب السعودية، رغم أنه لاعب وسط إلا أنه يقدم مستوى متميزا وكان سببًا مباشرًا في صعود السعودية لدور الـ16".

كما أثنى ماجد ناصر على أيمن حسين مهاجم المنتخب العراقي، وأكرم عفيف لاعب قطر.