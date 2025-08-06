أكبر صفقات الزمالك ومعشوق الجماهير.. من هو "المفاجأة" جون إدوارد؟

لمع اسم جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، بين جماهير القلعة البيضاء في الأسابيع الماضية منذ تعيينه في هذا المنصب وتوليه مقاليد أمور كرة القدم داخل النادي.

وتحول جون إدوارد إلى معشوق جماهير الزمالك لدرجة وصفه بأنه أهم صفقات القلعة البيضاء بعدما أعاد بناء الفريق الأول لكرة القدم في وقت قصير وبتكلفة أقل بكثير من المتوقع.

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ويسلط "إرم نيوز" في السطور القادمة الضوء على مسيرة جون إدوارد مفاجأة الزمالك قبل بداية الموسم الجديد:

مسيرة مميزة

ظهر جون إدوارد في عالم كرة القدم المصرية منذ 10 سنوات تقريباً بعدما عمل وكيلاً للاعبين في إحدى شركات التسويق الكبرى.

وساهم جون إدوارد في اختيار عدة صفقات مميزة خاصة في بداية تكوين فريق بيراميدز في صيف 2018 قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي بنادي فاركو عام 2020 وقاد الفريق للصعود للدوري المصري الممتاز ثم البقاء حتى الآن رغم عدم الإنفاق بمبالغ ضخمة.

وأسند نادي الزمالك مهمة المدير الرياضي إلى جون إدوارد بعد نهاية الموسم الماضي في خطوة نالت تفاعلاً كبيراً بعد أن نجح في إعادة ترتيب الأوراق خلال فترة لا تزيد عن شهرين.

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بصمات واضحة

لجأ جون إدوارد إلى سياسة تعاقدية مختلفة مع الزمالك شهدت تخفيض النفقات لاستقدام لاعبين مميزين بتكلفة أقل من المعتاد في المواسم الأخيرة بجانب وضع حد أقصى لرواتب اللاعبين.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت فإن الزمالك استقدم 9 صفقات مقابل 4.8 مليون يورو منذ تعيين جون إدوارد وهو مبلغ أقل بكثير من المتوقع خاصة أن منافسي الزمالك أنفقوا أضعاف هذا المبلغ وعلى رأسهم الأهلي.

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النقطة الأهم أن الزمالك دعم صفوفه في أغلب المراكز التي عانى منها فتعاقد مع حارس مرمى جديد يملك الخبرة وهو المهدي سليمان بجانب تدعيم خط الدفاع بصفقة محمد إسماعيل لاعب زد بعد إصابة أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي.

وتعاقد أيضاً الزمالك مع أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي لتدعيم هذا المركز بجانب انضمام الأنغولي شيكو بانزا لتدعيم مركز الجناح الأيسر قادماً من إستريلا أمادورا البرتغالي وأيضاً الفلسطيني آدم كايد لاعب بريدا الهولندي.

ودعم جون إدوارد الجانب الهجومي بصفقة الجناح الأيمن المغربي عبد الحميد معالي بجانب انضمام 3 لاعبين في خط الهجوم هم عمرو ناصر وأحمد شريف والفلسطيني عدي الدباغ.

ويبحث جون إدوارد عن ختام موسم الانتقالات بثلاث صفقات مميزة على رأسها الجناح الأيمن السوبر الذي تحدثت عنه تقارير صحفية مؤخراً بأنه سيكون مفاجأة سارة للجماهير والفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجت وأحمد عيد ظهير أيمن المصري البورسعيدي.

رحيل مصطفى شلبي.. وصفقة تيدي أوكو

نجح جون إدوارد في الاستفادة بشكل كبير من تسويق مصطفى شلبي الجناح الأيسر الذي رحل إلى البنك الأهلي بمبلغ مناسب.

واقترب جون إدوارد من تسويق اللاعب التونسي أحمد الجفالي جناح الفريق لإفساح المجال أمام ضم صفقة أجنبية مميزة.

واستفاد جون إدوارد أيضاً من تسويق صفقة الفرنسي تيدي أوكو جناح لويزيرن السويسري بعد توقيعه على اتفاقية تعاقد قبل التراجع والرحيل للرياض السعودي.

وربح الزمالك من وراء تلك الخطوة ما يتراوح بين 250 إلى 300 ألف دولار أمريكي دون أن يتكلف أي أموال في خطوة جديدة أسعدت جماهير القلعة البيضاء.