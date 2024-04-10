باريس سان جيرمان ضد برشلونة.. فرصة مبابي وتشافي الأخيرة

تشافي وإخفاقات سابقة

المدرب الشاب حلم في أحد الأيام أن يقود برشلونة نحو منصات التتويج، وبالفعل تحقق ذلك الحلم لكن ليس بالشكل الكامل الذي أراده الرجل الذي أسهم في حصول النادي الكتالوني على عشرات البطولات وهو لاعب.

تشافي أعاد برشلونة لمنصات التتويج، وحصد كأس سوبر من غريمه ريال مدريد، وفي الموسم التالي نجح في الحصول على الدوري الإسباني بتفوق واضح على الملكي.

لكنه فشل بشكل ذريع في دوري أبطال أوروبا، صحيح أن أول نسخة قاد الفريق فيها كان لديه إرث صعب من رونالد كومان، لكنه في الموسم الثاني خرج بشكل محبط من مجموعة كان بإمكانه على الأقل أن يحصد المركز الثاني فيها.

ثم كرر ذلك الفشل في الدوري الأوروبي، تارة أمام فريق ألماني يعاني للوصول للبطولات الأوروبية، وأخرى أمام مانشستر يونايتد في أسوأ حقبة له في تاريخه الحديث.

كل ذلك الذي تعرض له تشافي في البطولات الأوروبية وما يمر به الفريق محليًا هذا الموسم بعد مغادرة كأس ملك إسبانيا وضعف فرصة تتويجه بالدوري المحلي يجعل دوري أبطال أوروبا على الرغم من صعوبته هو الفرصة الوحيدة والأخيرة لينقذ المدرب مسيرته مع النادي الكتالوني.