أثارت وفاة محمد عمرو مصطفى، متسابق كانوي مصري، بعد انقلاب قاربه في أثناء التدريب بنهر النيل، أحزان الوسط الرياضي المصري مؤخرًا، والذي شهد عدة حوادث مأساوية في الفترة الأخيرة.

محمد عمرو مصطفى توفي يوم السبت بعد انقلاب قاربه في النيل، ليعيد ذكريات وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، بعد سقوطه داخل الملعب وتوقف قلبه.

وعقب وفاة رفعت توفيت أيضًا السباحة شذى محمد نجم، ثم بطل كمال الأجسام المصري عبدالله الصيني.

وعقب هذه الوفيات ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بضرورة تأمين الرياضيين عن طريق توفير وسائل الحماية من سيارات إسعاف ووسائل تأمين في مختلف الملاعب واللعبات.

البداية مع رفعت

أحمد رفعت تُوفي يوم السبت 6 يوليو 2024، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية، وذلك عقب تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري في شهر مارس الماضي.

وكان أحمد رفعت قبل وفاته بأيام قد خرج بتصريحات تلفزيونية، قال فيها إنه تعرض لضغوط شديدة من قبل شخص أو اثنين مسؤولين في الكرة المصرية، أدت إلى دخوله في حالة نفسية صعبة.

وخضع رفعت للعلاج على مدار ما يقرب من 3 أشهر، قبل أن يفارق الحياة بعد توقف عضلة قلبه للمرة الثانية على نحو مفاجئ.

وعلى الفور قررت وزارة الشباب والرياضة المصرية فتح تحقيق بشأن أزمة سفر اللاعب الراحل أحمد رفعت.

وزارة الشباب والرياضة قررت التحقيق في ملابسات سفر أحمد رفعت السابقة إلى الإمارات؛ لوجود شبهة غير قانونية مع فحص جميع المستندات الخاصة بسفره في نادي مودرن سبورت، والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية.

كما قرر وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت تقديم استقالته بعد وفاة أحمد رفعت.

وفاة السباحة الشابة صاحبة الـ15 عاماً

بعد أيام من وفاة أحمد رفعت، عاشت الأوساط الرياضية المصرية صدمة جديدة بوفاة السباحة شذى محمد نجم، بعد صراع قصير مع المرض.

شذى محمد نجم كانت تبلغ 15 عامًا، وتعرضت لتوقف عضلة القلب في أثناء خوضها التدريبات في نادي طنطا الذي تلعب له يوم 1 يونيو الماضي.

وفقدت شذى الوعي تماماً، ووُضِعَت قيد جهاز التنفس الصناعي قبل أن تُنْقَل إلى معهد ناصر بالقاهرة.

حادث يودي بحياة بطل كمال الأجسام

الحادث المأساوي الثالث كان وفاة عبد الله الصيني، بطل كمال الأجسام المصري، إثر حادث أليم.

ولقي عبد الله الصيني مصرعه بعدما تعرض لحادث بالقرب من محل إقامته في منطقة العجمي غرب محافظة الإسكندرية.

وكان بطل كمال الأجسام يقود دراجته البخارية "موتوسيكل" واصطدم بسيارة على الطريق، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وكان بطل كمال الأجسام المصري، قد نجح في تحقيق عدد من البطولات آخرها لقب البطولة العربية في العام الماضي.

أخيرًا وفاة في النيل

آخر الحوادث في عالم الرياضة المصرية، كان عندما أعلن الاتحاد المصري للكانوي والكاياك اليوم الأحد وفاة المتسابق محمد عمرو مصطفى بعد انقلاب قاربه في أثناء التدريب في نهر النيل أمس السبت واختفائه.

وقال الاتحاد المصري في بيان أمس إن المتسابق (17 عاما) اختفى بعدما كان يستقل القارب في منطقة نهر النيل بحي الزمالك حيث يقع مقر ناديه.

وقرر الاتحاد إيقاف النشاط في النادي بعد الحادث، وإيقاف المدرب ومساعده عن العمل، وإيقاف العمل بالمرسى النهري المستخدم من قبل نادي الكهرباء.