رسميًا: إقالة جراهام بوتر من تدريب تشيلسي
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي إقالة جراهام بوتر ورحيله عن منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشكل رسمي.
وأصدر نادي تشيلسي بيانا رسميا قال فيه إن جراهام وافق على التعاون مع النادي لتسهيل عملية الرحيل بشكل سلس.
وقال تشيلسي في بيانه: "في وقته مع النادي، قادنا جراهام إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سنواجه ريال مدريد.. يود تشيلسي أن يشكر جراهام على كل جهوده ومساهماته ويتمنى له التوفيق في المستقبل".
وأعلن نادي تشيلسي أن برونو سالتور سيتولى مسؤولية الفريق كمدرب مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب جديد.
وقال تود بوهلي وبغداد إغبالي المالكان المتحكمان بالنادي: "بالنيابة عن الجميع في تشيلسي نود أن نشكر جراهام بصدق على مساهمته.. لدينا أعلى درجات الاحترام لجراهام كمدرب وكشخص. لقد كان يتصرف دائمًا بمهنية ونزاهة ونحن جميعا نشعر بخيبة أمل من هذه النتيجة".
وأضافا: "جنبًا إلى جنب مع جماهيرنا الرائعة، سنكون جميعًا وراء برونو والفريق بينما نركز على بقية الموسم.. لدينا 10 مباريات متبقية في الدوري الممتاز، وقبل ذلك ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. سنبذل قصارى جهدنا والالتزام في كل واحدة من تلك المباريات حتى نتمكن من إنهاء الموسم على أعلى مستوى".
ويتأخر تشيلسي بفارق 11 نقطة عن توتنهام المركز الرابع، ويتقدم على تشيلسي في جدول الترتيب كل من نيوكاسل يونايتد وبرايتون وبرينتفورد وليفربول وأستون فيلا وفولهام.