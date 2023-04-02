رسميًا: إقالة جراهام بوتر من تدريب تشيلسي

وقال تود بوهلي وبغداد إغبالي المالكان المتحكمان بالنادي: "بالنيابة عن الجميع في تشيلسي نود أن نشكر جراهام بصدق على مساهمته.. لدينا أعلى درجات الاحترام لجراهام كمدرب وكشخص. لقد كان يتصرف دائمًا بمهنية ونزاهة ونحن جميعا نشعر بخيبة أمل من هذه النتيجة".

وأضافا: "جنبًا إلى جنب مع جماهيرنا الرائعة، سنكون جميعًا وراء برونو والفريق بينما نركز على بقية الموسم.. لدينا 10 مباريات متبقية في الدوري الممتاز، وقبل ذلك ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. سنبذل قصارى جهدنا والالتزام في كل واحدة من تلك المباريات حتى نتمكن من إنهاء الموسم على أعلى مستوى".

ويتأخر تشيلسي بفارق 11 نقطة عن توتنهام المركز الرابع، ويتقدم على تشيلسي في جدول الترتيب كل من نيوكاسل يونايتد وبرايتون وبرينتفورد وليفربول وأستون فيلا وفولهام.