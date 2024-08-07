اكتسح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره فريق كيتشي من هونج كونج، بنتيجة 6-1 وديا، على ملعب "هونج كونج".

وجاءت المباراة ضمن استعدادات أتلتيكو لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2024 - 2025.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد أليسكندر سولروث في الدقيقتين 7 و8، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإسباني بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، تناوب على تسجيل الأهداف كل من كارلوس مارتين في الدقيقة 52، ثم "نجان تشيوك بن" لاعب كيتشي في الدقيقة 62 بالخطأ في مرماه.

وأحرز شيرزود تيميروف هدف كيتشي الوحيد في الدقيقة 67.

وعاد أتلتيكو ليسجل مجددا عن طريق أدريان نيينيو في الدقيقة 71، واختتم توماس ليمار حفلة الأهداف في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وتعد مواجهة أتلتيكو مدريد أمام كيتشي قبل الأخيرة للفريق، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني في منتصف أغسطس الحالي.

ويخوض أتلتيكو المواجهة الودية الأخيرة أمام يوفنتوس الإيطالي، يوم الأحد المقبل.