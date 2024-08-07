علق الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان، على صور لأول تدريب خاضه مواطنه كيليان مبابي مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وظهر النجم الفرنسي كيليان مبابي لأول مرة في تدريبات فريقه ريال مدريد، يوم الأربعاء، بعد انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الجارية.

ونشر مبابي صورًا له عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، ظهر فيها بصحبة مدربه كارلو أنشيلوتي، وعدد من زملائه.

وعلق ديمبلي على صور مبابي في تدريبات ريال مدريد قائلًا "القوة لك يا صاحبي".

وعاد مبابي من إجازته التي حصل عليها، بعد المشاركة مع منتخب فرنسا في يورو 2024 في ألمانيا، حيث خاض أول تدريب له مع الفريق الملكي.

وتم تداول صور وفيديو لمبابي، وهو يشارك في تدريبات ريال مدريد في الصالة الرياضية، حيث قام اللاعب بعدد من التدريبات مع زملائه في الفريق الإسباني.