شباب الأهلي يعلن رسميا تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو سوزا

وكانت آخر محطات سوزا هو قيادة فريق ساليرنيتانا الإيطالي، إذ قادهم في 9 مباريات وفاز في مباراة واحدة وخسر 5 لقاءات وتعادل في 3، قبل أن تتم إقالته.

وكان نادي شباب الأهلي أعلن مؤخرًا رحيل الصربي ماركو نيكوليتش عن قيادة الفريق.

وتفاضل إدارة النادي بين ثلاث دول أوروبية لإقامة معسكر إعداد الفريق للموسم المقبل، وهي إسبانيا وصربيا والنمسا، ويتوقع أن ينطلق في يوليو المقبل، عقب التجمع في دبي وإجراء الفحوص الطبية للاعبين.