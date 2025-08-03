أحرجته على الهواء.. سهام صالح تفاجئ إبراهيم نور الدين وتفجر جدلًا (فيديو)

تسببت المذيعة المصرية سهام صالح في حالة من الجدل بسبب سؤال مفاجئ إلى ضيفها الحكم السابق إبراهيم نور الدين.

واعتزل إبراهيم نور الدين التحكيم خلال العام الماضي بعد مسيرة حافلة بالعديد من الوقائع الجدلية على رأسها المباراة الشهيرة بين الفيصلي الأردني والترجي التونسي في نهائي البطولة العربية 2017 التي أقيمت في مصر وشهدت اعتداءات من بعض إداريي الفيصلي واعتراضات من لاعبي الفريق الأردني على قرارات نور الدين.

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وقال نور الدين في تصريحات عبر قناة "أون" إن هناك بعض الحكام لديهم مشاكل في التواصل مع بعض أعضاء لجنة الحكام الحاليين بالاتحاد المصري لكرة القدم وعلى رأسهم جهاد جريشة.

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وفاجأت سهام صالح الحكم السابق بعدما أحرجته على الهواء بمقاطعته قائلة:" لقد ذكرت لي أنه لا يستطيع أحد أن يتعرض لك، أريد معرفة سر قوتك وتألقك".

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ورد نور الدين قائلًا:" اقترابي من الله هو السبب"، ولكن سهام صالح ردت سريعًا: "ونعم بالله.. أين مسبحتك يا كابتن" وهو ما فسره بعضهم بأنه سخرية واكتفى نور الدين بالضحك.

وأكد نور الدين أن عمله بجدية وراء خوف بعضهم من الاقتراب منه والمساس به، ولكن سهام صالح عادت قائلة: "بعد اقترابك من الله" وهو ما أثار ضحك نور الدين مجددًا.