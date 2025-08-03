نتنياهو: طلبت تدخل الصليب الأحمر لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة لأغراض إنسانية
logo
رياضة

أحرجته على الهواء.. سهام صالح تفاجئ إبراهيم نور الدين وتفجر جدلًا (فيديو)

أحرجته على الهواء.. سهام صالح تفاجئ إبراهيم نور الدين وتفجر جدلًا (فيديو)
المذيعة المصرية سهام صالحالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أغسطس 2025، 2:25 م

تسببت المذيعة المصرية سهام صالح في حالة من الجدل بسبب سؤال مفاجئ إلى ضيفها الحكم السابق إبراهيم نور الدين.

واعتزل إبراهيم نور الدين التحكيم خلال العام الماضي بعد مسيرة حافلة بالعديد من الوقائع الجدلية على رأسها المباراة الشهيرة بين الفيصلي الأردني والترجي التونسي في نهائي البطولة العربية 2017 التي أقيمت في مصر وشهدت اعتداءات من بعض إداريي الفيصلي واعتراضات من لاعبي الفريق الأردني على قرارات نور الدين.

أخبار ذات علاقة

رد حاسم من إبراهيم نور الدين على تصعيد الزمالك

رد حاسم من إبراهيم نور الدين على تصعيد الزمالك

وقال نور الدين في تصريحات عبر قناة "أون" إن هناك بعض الحكام لديهم مشاكل في التواصل مع بعض أعضاء لجنة الحكام الحاليين بالاتحاد المصري لكرة القدم وعلى رأسهم جهاد جريشة.

أخبار ذات علاقة

خبير تحكيمي: إبراهيم نور الدين تغاضى عن طرد هذا اللاعب

خبير تحكيمي: إبراهيم نور الدين تغاضى عن طرد هذا اللاعب

وفاجأت سهام صالح الحكم السابق بعدما أحرجته على الهواء بمقاطعته قائلة:" لقد ذكرت لي أنه لا يستطيع أحد أن يتعرض لك، أريد معرفة سر قوتك وتألقك".

أخبار ذات علاقة

اعتراضات كبيرة من الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا على إبراهيم نور الدين (صور)

اعتراضات كبيرة من الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا على إبراهيم نور الدين (صور)

ورد نور الدين قائلًا:" اقترابي من الله هو السبب"، ولكن سهام صالح ردت سريعًا: "ونعم بالله.. أين مسبحتك يا كابتن" وهو ما فسره بعضهم بأنه سخرية واكتفى نور الدين بالضحك.

وأكد نور الدين أن عمله بجدية وراء خوف بعضهم من الاقتراب منه والمساس به، ولكن سهام صالح عادت قائلة: "بعد اقترابك من الله" وهو ما أثار ضحك نور الدين مجددًا.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC