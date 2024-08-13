تقدم فريق الأهلي بالهدف الأول أمام منافسه الهلال في المباراة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي.

ويلعب "الراقي" ضد "الزعيم" في إطار المواجهة الأولى لنصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

ومن المقرر أن يلعب الفائز مع المنتصر من مواجهة النصر والتعاون، المقرر إقامتها غدا الأربعاء بالدور ذاته.

ويشارك في بطولة كأس السوبر السعودي، 4 أندية، هي الهلال والنصر والأهلي والتعاون.

وجاء الهدف الأول عن طريق روبرت فيرمينو بالدقيقة 66، وذلك من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا عرضية رائعة من الجزائري رياض محرز الأرضية المتقنة، الذي تلقى العرضية بدوره من ميندي، حارس الراقي.

يذكر أن فيرمينو كان أيضا صاحب أول أهداف الأهلي الموسم الماضي، عندما هز شباك الحزم بـ3 أهداف "هاتريك" في الجولة الافتتاحية بالدوري السعودي (3-1).