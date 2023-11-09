الهلال يستقر على ضم بديل لنيمار في يناير
قرر نادي الهلال السعودي التعاقد مع بديل للنجم البرازيلي نيمار بعد إصابته، في السوق الشتوي المقبل.
وتعرض نيمار لإصابة في 17 أكتوبر الماضي، قبل نهاية الشوط الأول من مباراة البرازيل أمام أوروغواي في تصفيات أمريكا الجوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ووفقا لصحيفة "الرياضية" فقد استقرت إدارة الهلال على تعليق قيد نيمار، في فترة التسجيل الشتوية، واستبداله بلاعب في مركز الظهير الأيسر.
وأوضحت الصحيفة، أن المناقشات بين جورجي جيسوس، مدرب الهلال ومسيّري النادي، انتهت بالاستجابة لطلب المدرب بالتعاقد مع ظهير أيسر أجنبي، وتعليق قيد نيمار مؤقتًا في قائمة الفريق التي تضم ثمانية مقاعد للاعبين الأجانب.
وقبل أيام أعلن رودريغو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، أن نيمار، خضع لعملية جراحية ناجحة، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.
وقال لاسمار الذي أجرى العملية لوسائل الإعلام: "جرت العملية الجراحية بنجاح، نحن راضون جدا عن النتيجة، نيمار خضع لعملية إعادة بناء للرباط الصليبي الأمامي وتم إصلاح إصابات الغضروف المفصلي".
وقال جيسوس مدرب الهلال بعد الفوز على الفتح 2/0 في الدوري السعودي: "جودتنا الهجومية تراجعت بنسبة 30% على الأقل نتيجة إصابة نيمار".
ومن غير المتوقع أن يغيب نيمار عن الملاعب أقل من 6 أشهر.
وانتقل نيمار للهلال من باريس سان جيرمان في السوق الصيفي الماضي وسجل هدفا وصنع 3 في 5 مباريات مع الفريق.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 32 نقطة من 12 مباراة ويتقدم بـ4 نقاط عن النصر الثاني.
كما يتصدر الهلال ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا مع نافباخور نامانجان ولكل منهما 10 نقاط بعد 4 جولات، مقابل 3 نقاط لنساجي مازاندران ولا يملك مومباي سيتي أي نقطة.