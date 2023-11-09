الهلال يستقر على ضم بديل لنيمار في يناير

قرر نادي الهلال السعودي التعاقد مع بديل للنجم البرازيلي نيمار بعد إصابته، في السوق الشتوي المقبل.

وتعرض نيمار لإصابة في 17 أكتوبر الماضي، قبل نهاية الشوط الأول من مباراة البرازيل أمام أوروغواي في تصفيات أمريكا الجوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" فقد استقرت إدارة الهلال على تعليق قيد نيمار، في فترة التسجيل الشتوية، واستبداله بلاعب في مركز الظهير الأيسر.