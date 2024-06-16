مفاجأة.. كولر يطلب الإطاحة بـ 4 "أسماء كبيرة" من الأهلي المصري

طلب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، خروج 4 أسماء كبيرة من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المتوقع أن تحدث عملية إحلال وتجديد كبيرة داخل فريق الكرة بالأهلي بسبب رغبة إدارة النادي في إعادة بناء الفريق استعدادًا لكأس العالم للأندية الصيف القادم.

وحسب قناة أون تايم سبورت، فإن كولر طلب الاستغناء عن 4 لاعبين من الأسماء الكبيرة في الفريق، دون أن يحدد أن يكون الخروج نهائيا أو على سبيل الإعارة.