مفاجأة.. كولر يطلب الإطاحة بـ 4 "أسماء كبيرة" من الأهلي المصري
طلب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، خروج 4 أسماء كبيرة من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ومن المتوقع أن تحدث عملية إحلال وتجديد كبيرة داخل فريق الكرة بالأهلي بسبب رغبة إدارة النادي في إعادة بناء الفريق استعدادًا لكأس العالم للأندية الصيف القادم.
وحسب قناة أون تايم سبورت، فإن كولر طلب الاستغناء عن 4 لاعبين من الأسماء الكبيرة في الفريق، دون أن يحدد أن يكون الخروج نهائيا أو على سبيل الإعارة.
وحسب القناة أيضًا فإن كولر تحفظ على عودة أحمد القندوسي نجم الفريق المعار إلى سيراميكا كليو باترا رغم تألقه واستدعائه لمنتخب الجزائر.
ورفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي طلب كولر استمرار أنتونيو موديست مهاجم الفريق لشهرين إضافيين.
وسوف تستمر منافسات الدوري المصري حتى منتصف أغسطس المقبل ما دفع المدرب السويسري لطلب تمديد عقد اللاعب لشهرين فقط غير أن لجنة التخطيط رفضت هذا الطلب.
الأسماء المرحشة للخروج
وعلم "إرم نيوز" أن الأسماء المرشحة للخروج من الأهلي هي "بيرسي تاو، أليو ديانغ، رضا سليم، محمود عبد المنعم كهربا، طاهر محمد طاهر، محمود متولي، علي معلول، كريستو، كريم الدبيس، وأخيرًا أنتوني موديست، وذلك بعدم تجديد عقده.
وطلب كولر تدعيم الفريق بصفقات قوية أفضل من هؤلاء اللاعبين حال الاستغناء عنهم.
ويسعى الأهلي إلى تدعيم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة القادمة، من أجل الاستمرار في المنافسة في جميع البطولات، خاصة بطولة كأس العالم للأندية 2025.