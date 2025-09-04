الأردن يفرط في الفوز ويتعادل أمام روسيا استعدادًا لمونديال 2026

خاض المنتخب الأردني الأول لكرة القدم مواجهة ودية قوية أمام نظيره الروسي، مساء الخميس، على ملعب "سبارتاك" في موسكو، انتهت بتعادل سلبي مثير.

وجاءت المباراة ضمن تحضيرات المنتخب الأردني التاريخية للمشاركة المرتقبة في نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

المباراة شهدت أداءً لافتًا من النشامى، الذين فرضوا سيطرتهم على فترات طويلة من اللقاء ونجحوا في مجاراة المدرسة الكروية الروسية.

لكن محاولاتهم الهجومية لم تترجم إلى أهداف، لينتهي اللقاء بتعادل سلبي مثير.

الجهاز الفني بقيادة جمال سلامي استهدف من هذه المواجهة اختبار جاهزية لاعبيه أمام منافس أوروبي قوي، واكتساب المزيد من الخبرة في مواجهة المدارس المختلفة قبل الاستحقاق العالمي المنتظر.