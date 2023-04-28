أهداف مباراة النصر والرائد.. كريستيانو رونالدو يتقدم برأسية (فيديو)

ويلعب النصر ضد الرائد، مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة 24 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدف رونالدو جاء مع حلول الدقيقة الرابعة، بعد ارتقاء عالي من النجم البرتغالي، وقابل كرة عرضية برأسه في الشباك.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، بفارق 6 نقاط عن نادي الاتحاد صاحب الصدارة.

يذكر أن النصر تعرض للهزيمة في آخر جولة بالدوري السعودي على يد منافسه التقليدي نادي الهلال، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.