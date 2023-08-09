بعدما اتهمه بتحريض اللاعبين على التمرد.. شيكابالا يرد على مرتضى منصور
أصدر محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب وقائد نادي الزمالك، بيانا رسميا للرد على الهجوم الذي شنه عليه مرتضى منصور، رئيس النادي المعزول بحكم قضائي، متهما إياه بتحريض اللاعبين على عدم التدريب بسبب تأخر مستحقاتهم.
وقال شيكابالا في بيانه الذي نشره عبر حسابه الموثق على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "جماهير نادي الزمالك العظيمة، أتحدث إليكم اليوم ليس فقط بصفتي قائدا لفريق الكرة بالنادي وأحد أكثر من تشرف بحمل شارة قيادة القلعة البيضاء عبر التاريخ، ولكن أتحدث باعتباري واحدا ممن تربوا داخل جدران هذا النادي العظيم، ولمدة أكثر من ربع قرن تشرفت بأن أدافع عن راية الزمالك، ولذلك كان يجب الرد على بعض النقاط وهذا ليس كل شيء".
وأضاف: "رئيس النادي السابق يسألني، لماذا لم أتدخل معه في رفع الحجز عن الزمالك؟!! وأنا هنا لن أذيع سرا فأنا قبل أن أكون قائدا للنادي فأنا زملكاوي قلبا وقالبا، وأتشرف بأنني على علاقة جيدة بكل مسؤولي النادي السابقين والحاليين، وبالفعل تحدثت مع السادة الأطراف أصحاب الحجز على النادي وتواصلت معهم لرفع الحجز وإنهاء الأزمة حفاظا على النادي واستقرار الفريق وباقي الألعاب الأخرى، والمفاجأة أن الرد جاء بأنه لا يوجد حجز على النادي والزمالك غير محجوز عليه لصالح أي جهة طلب منا التواصل معها لحل الأزمة!".
وتابع: "بالنسبة لقضية سبورتنغ لشبونة فالنادي اشتراني من صفوف الفريق البرتغالي عام 2016 مقابل 650 ألف دولار، وبالفعل تم سداد مبلغ 140 ألف دولار وتبقى 510 آلاف فقط كان يجب تسديدهم في مواعيدهم طبقا للتعاقد، وللعلم كان يتم خصم كل ذلك من مستحقاتي المالية لدى النادي، ولكن بسبب التقاعس في التسديد وغرامات التأخير أصبح المبلغ الإجمالي المطلوب من النادي أكبر بكثير".
وأردف: "في ذلك الوقت إذا كان تم سداد المبلغ في موعده وهو 510 آلاف دولار وبحساب سعر الدولار وقتها 7 جنيهات و83 قرشا ما يعادل ثلاثة ملايين و900 ألف جنيه، الآن أصبح المطلوب مع التأخير والغرامات وزيادة سعر الدولار 46 مليونا، وللعلم وقفت كحائط للصد في كثير من الأمور لحل مشاكل تخص اللاعبين لم أعلن عنها، كنت أسعى دائما لحل أكثر من مشكلة في الفريق حتى لا ينهار تماما طوال الموسم الماضي".
وشدد اللاعب في بيانه: "ليس شيكابالا الذي يتهم بالتقصير أو التمرد في حق نادي الزمالك بدافع المال، لأنني اخترت اللعب في الزمالك، وبسبب أخطاء إدارية من قبل لعبت دون أموال، وعلاقتي مع الزمالك وجماهيره أكبر من الأمور المادية والكل يعلم ذلك، ونحن هنا لا نتحدث عن ظروف مادية فقط مر بها اللاعبون طوال موسم ولكن هناك ظروف أخرى أصعب لا يمكن الحديث عنها واللاعبون يطلبون مني الحديث نيابة عنهم ولذلك وبصفتي كان حديثي لتوضيح تلك الأزمات والمشاكل العديدة التي كانت سببا مباشرا في نتائج الفريق خلال موسم كامل".
واختتم: "هذا ردا على كل ما أثاره رئيس النادي السابق بخصوصي، أما ما يخص كل ما حدث للفريق سيكون هناك رد بشكل واضح. وللحديث بقية".
وكان مرتضى قد هاجم قائد الزمالك أمس، حيث قال: "شيكابالا قام بجمع اللاعبين، وقاد حملة تمرد بسبب المستحقات المتأخرة، وهذه إساءة لقائد الفريق، هناك أكثر من قائد بعدك والزمالك لا يقف على أحد".