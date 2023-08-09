بعدما اتهمه بتحريض اللاعبين على التمرد.. شيكابالا يرد على مرتضى منصور

وأردف: "في ذلك الوقت إذا كان تم سداد المبلغ في موعده وهو 510 آلاف دولار وبحساب سعر الدولار وقتها 7 جنيهات و83 قرشا ما يعادل ثلاثة ملايين و900 ألف جنيه، الآن أصبح المطلوب مع التأخير والغرامات وزيادة سعر الدولار 46 مليونا، وللعلم وقفت كحائط للصد في كثير من الأمور لحل مشاكل تخص اللاعبين لم أعلن عنها، كنت أسعى دائما لحل أكثر من مشكلة في الفريق حتى لا ينهار تماما طوال الموسم الماضي".

وشدد اللاعب في بيانه: "ليس شيكابالا الذي يتهم بالتقصير أو التمرد في حق نادي الزمالك بدافع المال، لأنني اخترت اللعب في الزمالك، وبسبب أخطاء إدارية من قبل لعبت دون أموال، وعلاقتي مع الزمالك وجماهيره أكبر من الأمور المادية والكل يعلم ذلك، ونحن هنا لا نتحدث عن ظروف مادية فقط مر بها اللاعبون طوال موسم ولكن هناك ظروف أخرى أصعب لا يمكن الحديث عنها واللاعبون يطلبون مني الحديث نيابة عنهم ولذلك وبصفتي كان حديثي لتوضيح تلك الأزمات والمشاكل العديدة التي كانت سببا مباشرا في نتائج الفريق خلال موسم كامل".

واختتم: "هذا ردا على كل ما أثاره رئيس النادي السابق بخصوصي، أما ما يخص كل ما حدث للفريق سيكون هناك رد بشكل واضح. وللحديث بقية".

وكان مرتضى قد هاجم قائد الزمالك أمس، حيث قال: "شيكابالا قام بجمع اللاعبين، وقاد حملة تمرد بسبب المستحقات المتأخرة، وهذه إساءة لقائد الفريق، هناك أكثر من قائد بعدك والزمالك لا يقف على أحد".