"اكتملت العضلات وذهني صافٍ".. أول تعليق من نجم ريال مدريد بعد الانفصال عن صديقته

نشر رودريغو، نجم ريال مدريد، عدة صور عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، خلال قضاء إجازته الأخيرة، التي شهدت انفصاله عن عارضة الأزياء برونا روتا بشكل مفاجئ.

وكان رودريغو مرتبطًا بروتا، التي تحظى بأكثر من مليوني متابع على تطبيق "تيك توك" وحده، وتعد مهووسة باللياقة البدنية، وكانت من الضيوف الدائمين في ملعب "سانتياغو برنابيو" لدعم صديقها في مبارياته.

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وانضم الجناح البرازيلي إلى ريال مدريد صيف 2019، بعدما اكتسب شهرة كبيرة في البرازيل مع سانتوس.

وحرص رودريغو خلال إجازته على نشر صور تظهر لياقته البدنية العالية وتدريباته المتواصلة؛ من أجل العمل على إقناع تشابي ألونسو، المدير الفني للميرنغي، بأهميته للفريق، في ظل تقارير تتحدث عن فتح الباب أمام رحيله في الميركاتو الصيفي.

وفي صوره الأخيرة، علّق النجم البرازيلي قائلا: "الإجازة انتهت واكتملت العضلات، وذهني صافٍ والعديد من المهام بانتظاري".

وسيعود لاعبو ريال مدريد إلى التدريبات، اليوم الاثنين، إذ تعد هذه أقصر فترة إعداد لموسم جديد في تاريخ النادي الإسباني.

وكانت صحيفة "آس" ذكرت في تقرير أخير لها بأن رودريغو يريد كسب ثقة تشابي ألونسو، إذ يسعى اللاعب إلى إقناع مدربه بأنه سيكون له دور أساسي في خطة الفريق الملكي التي تعول على ثنائي هجومي.

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وسبق أن أكدت بعض المصادر أن ألونسو ينوي الاعتماد على ثنائي خط هجوم في تشكيل ريال مدريد الأساسي الموسم المقبل، ويعد فينيسيوس جونيور بجانب كيليان مبابي المرشحيْن للعب بصورة أساسية.

ارتبط اسم رودريغو بالرحيل عن ريال مدريد خلال الميركاتو الحالي، بعدما استبعده ألونسو من التشكيلة الأساسية في كأس العالم للأندية.

يمتد عقد رودريغو مع ريال مدريد حتى صيف 2028، وسيكون أداء صاحب الـ24 عامًا في الموسم الجديد حاسمًا بشأن إمكانية استمراره مع الفريق لفترة طويلة.